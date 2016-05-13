复星国际参与竞购新加坡ACR资本控股--消息

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透新加坡/香港5月13日 - 消息人士称，中国复星国际(0656.HK)是对新加坡ACR资本控股有限公司发起收购的几家公司之一。ACR资本控股拥有新加坡最大再保险公司--亚洲资本再保险集团。交易估值约为10亿美元。
他们说，复星和其他几个买家准备提交第二轮报价。亚洲资本再保险集团有限公司在中东、中国和日本均有业务。
其他买家的名称暂时不能确定。
ACR资本控股称，公司股东正在审议若干战略买家的报价。
“不过，我们不能讨论这些潜在投资者的身份，”该公司在声明中称。
ACR资本控股的股东包括位于伦敦的私募股权公司3i，马来西亚国库控股公司(马来西亚政府的战略投资基金)，新加坡国有的投资机构淡马锡控股和日本贸易商丸红(8002.T)。
复星拒绝置评。由于谈判属于机密，消息人士要求匿名。
亚洲资本再保险集团在2006年成立，资本金约为6.2亿美元，位居全球50大再保险公司之列。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。