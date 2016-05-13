复星国际参与竞购新加坡ACR资本控股--消息

路透新加坡/香港5月13日 - 消息人士称，中国复星国际(0656.HK)是对新加坡ACR资本控股有限公司发起收购的几家公司之一。ACR资本控股拥有新加坡最大再保险公司--亚洲资本再保险集团。交易估值约为10亿美元。

他们说，复星和其他几个买家准备提交第二轮报价。亚洲资本再保险集团有限公司在中东、中国和日本均有业务。

其他买家的名称暂时不能确定。

ACR资本控股称，公司股东正在审议若干战略买家的报价。

“不过，我们不能讨论这些潜在投资者的身份，”该公司在声明中称。

ACR资本控股的股东包括位于伦敦的私募股权公司3i，马来西亚国库控股公司(马来西亚政府的战略投资基金)，新加坡国有的投资机构淡马锡控股和日本贸易商丸红(8002.T)。

复星拒绝置评。由于谈判属于机密，消息人士要求匿名。

亚洲资本再保险集团在2006年成立，资本金约为6.2亿美元，位居全球50大再保险公司之列。(完)