复星集团耗资近5亿元人民币全资收购以色列护肤品牌AHAVA

路透香港4月11日 - 中国民营投资集团--复星集团周一称，将以约合4.96亿元人民币收购以色列死海矿物护肤品牌AHAVA公司100%股权。

复星周一新闻稿显示，根据协定条款，复星将从AHAVA公司现有股东手中收购股权，现有股东包括：Gaon Holdings、Livnat家族等，AHAVA 是原创于死海地区的矿物护肤品牌。

复星公司近年来对以色列企业的收购动作频频。2013年，复星曾以2.4亿美元收购了以色列医疗器械生产商飞顿激光公司95.6%的股份，去年6月，复星还曾计划以4.6亿美元的价格收购以色列保险公司Phoenix Holdings 52%股份的计划，不过今年2月，复星宣布放弃该收购计划。（完）