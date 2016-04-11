复星集团耗资近5亿元人民币全资收购以色列护肤品牌AHAVA

沪综指连二日反弹收升 投资者参与意愿不强缩量震荡为主
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透香港4月11日 - 中国民营投资集团--复星集团周一称，将以约合4.96亿元人民币收购以色列死海矿物护肤品牌AHAVA公司100%股权。
复星周一新闻稿显示，根据协定条款，复星将从AHAVA公司现有股东手中收购股权，现有股东包括：Gaon Holdings、Livnat家族等，AHAVA 是原创于死海地区的矿物护肤品牌。
复星公司近年来对以色列企业的收购动作频频。2013年，复星曾以2.4亿美元收购了以色列医疗器械生产商飞顿激光公司95.6%的股份，去年6月，复星还曾计划以4.6亿美元的价格收购以色列保险公司Phoenix Holdings 52%股份的计划，不过今年2月，复星宣布放弃该收购计划。（完）
(记者 赵红梅；审校 曾祥进)
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京1月18日 - 中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。