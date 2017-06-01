中国复星国际牵头财团将以8.87亿美元入股俄罗斯极地黄金

路透莫斯科/香港5月31日 - 中国复星国际(0656.HK)牵头的一个投资人财团将以8.87亿美元，收购俄罗斯头号黄金生产商极地黄金(Polyus)(PLZL.MM) 10%的股份。

复星将以每股70.6025美元，从俄罗斯大亨Suleiman Kerimov家族收购极地黄金的12,561,868股。

根据极地黄金声明，复星国际CEO汪群斌称，很高兴达成收购极地黄金大量股份的协议。

他还称，该财团将会成为长期的战略股东。该财团包括复星关联企业招金矿业(1818.HK)和海南矿业(601969.SS)。

消息人士曾称，复星自去年以来一直磋商收购极地黄金股份的事宜。该交易是在圣彼得堡国际经济论坛开幕的前一天宣布的，俄罗斯的这场年度盛会旨在吸引投资者。

Kerimov家族还称，他们的公司极地黄金国际有限公司(Polyus Gold International Limited,PGIL)还给予该财团一项选择权，即后者可在2018年5月底前以每股77.6628美元，再收购该公司最多5%的股份。

以每股70.6025美元收购股份的价格，对极地黄金的估值为90亿美元。交易料将在2017年底前完成。

根据协议，极地黄金在2017-2021年以30%的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)派发最低年度股息，即在2017、2018及2019年每年派息5.5亿美元，在2020年和2021年每年派息6.5亿美元。(完)