复星国际牵头财团完成对英国车联网公司1300万英镑投资

路透香港3月6日 - 中国综合性民营企业--复星国际(0656.HK)周一称，其牵头财团完成对英国车联网公司The Floow价值1,300万英镑的投资交易。

据复星发出的新闻稿，此交易由复星旗下复星集团领投，其他投资者包括北京荣之联科技(002642.SZ)和The Floow现有股东Direct Line Group。

The Floow于2012年成立，是一家全球车联网领域最大的数据和技术服务提供商之一，其技术和解决方案目前正在欧洲、美洲和亚洲试用，能帮助保险转变原有经营模式，改善客户交互方式、提高定价分析能力、减少理赔欺诈风险。

复星副董事长兼首席执行官梁信军称，“The Floow作为创新型技术公司，将在我们的保险平台中发挥重要作用。”

The Floow目前拥有一支逾70人的团队，专注于个人移动出行的独立计算机化及数据科学，意在使个人移动出行更安全和更经济，同时利用在车联网信息处理和外部数据方面的洞见，并根据对实际数据和对人们移动方式的理解，能执行智能城市的空气污染管理和综合交通管理。（完）