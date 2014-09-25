复星集团将向美国媒体Studio 8投资2亿美元--WSJ

（重发）今年改革重点扎实有效去产能 因城因地因层施策去库存--发改委
路透北京4月28日 - 2017年中国全国经济体制改革工作会议日前召开。国家发改委网站刊登会议新闻稿指出，今年要突出抓好牵一发动全身的改革，首先是扎实有效去产能，其次是因城因地因层施策去库存，把去库存和促进人口城镇化结合起来。
路透9月24日 - 华尔街日报(WSJ)援引熟悉情况的消息人士报导称，中国综合性民营企业复星集团将向美国媒体Studio 8投资2亿美元；该媒体是华纳兄弟(Warner Bros)前执行长Jeff Robinov领导的一家初创企业。
华尔街日报报导，这是中国企业对美国电影制作业迄今最大一笔投资。
报导称，复星曾于6月表示将与Studio 8一起合作，但没有透露投资规模。
报导补充称，Studio 8与索尼(6758.T)有五年的合作关系，索尼影视娱乐负责分销该公司的24部电影，首部电影可能将于2016年上影。
索尼将向Studio 8投资5,000万美元。华尔街日报援引消息人士称，Studio 8正在敲定至少3亿美元的信贷安排。
暂时无法联系到复星集团就此置评。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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路透香港4月28日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油周四公布，今年首季扭亏为盈，得益于油价上升，惟炼油业务利润降逾四成。
路透北京4月28日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行周四晚间公布，2017年第一季度实现归属于股东的净利润为700.12亿元人民币，同比增长3.03%；当季末，不良贷款率为1.52%，与去年末持平。