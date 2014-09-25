复星集团将向美国媒体Studio 8投资2亿美元--WSJ

路透9月24日 - 华尔街日报(WSJ)援引熟悉情况的消息人士报导称，中国综合性民营企业复星集团将向美国媒体Studio 8投资2亿美元；该媒体是华纳兄弟(Warner Bros)前执行长Jeff Robinov领导的一家初创企业。

华尔街日报报导，这是中国企业对美国电影制作业迄今最大一笔投资。

报导称，复星曾于6月表示将与Studio 8一起合作，但没有透露投资规模。

报导补充称，Studio 8与索尼(6758.T)有五年的合作关系，索尼影视娱乐负责分销该公司的24部电影，首部电影可能将于2016年上影。

索尼将向Studio 8投资5,000万美元。华尔街日报援引消息人士称，Studio 8正在敲定至少3亿美元的信贷安排。

暂时无法联系到复星集团就此置评。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

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