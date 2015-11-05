复星将在全球寻价值错配的投资机会 冀低风险下获高收益

路透上海11月5日 - 中国知名投资集团--复星国际(0656.HK)首席执行官（CEO）梁信军周四表示，海外投资仍需基于价值投资理念，公司将在全球寻找价值错配的情形，以取得低风险高收益的机会。

他在2015中国并购年会上指出，目前这种价值错配情形至少有五类投资机会，例如境外低价格的消费类资产引入巨大且增长迅速的中国消费市场；境外低成本资金投向人民币高收益资产；

价值低估的海外中资股（中概股、港股和H股）回归A股市场；国内拥有强大供应链竞争力的企业进入东南亚等一带一路沿线国家，参与当地正升温的工业化进程；欧洲经济低迷正接近尾声，可重点关注欧元资产。

他介绍说，截止6月底，复星及其子公司已在全球投资超过50个项目，投资金额约110亿美元，主要集中于五类项目：首先是中国动力嫁接全球资源，投资的海外企业未来大部分成长来自于中国；其次是搭建当地平台；其三是金融企业；其四是地产；最后是产能输出，加大对一带一路的基础设施投资，例如复星旗下南钢向印尼输出100万吨钢铁产能。

目前复星的业务包括以保险为核心的综合金融和产业运营两大板块。复星的保险板块已拥有六家保险公司，另有一家保险公司的收购未完成交割，截止6月底其保险可投资资产达到1,427.5亿元人民币。梁信军预计，今年底，复星的保险可投资资产规模可增至2,000亿元。

“海外投资，要注意汇率风险，注意资产与负债的匹配。”他说，复星通过可投资资产币种的多元化，大大增强公司抵抗汇率波动影响的能力。

复星旗下保险公司分布在美国、欧洲和亚洲，截止6月底，复星可投资资产中欧元占45.2%,美元占34.8%，其余包括人民币、港币、英镑等。他预计至年底，在复星可投资资产中，欧元、美元和以色列谢克尔将各占三成左右，港元等其他货币仅占一成。

今年中，复星宣布以至多4.89亿美元收购以色列保险和金融服务公司Phoenix Holdings的52.31%权益，后者是当地第四大寿险公司和第三大产险公司，管理资产规模达418.8亿美元。（完）