复星将在全球寻价值错配的投资机会 冀低风险下获高收益

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海11月5日 - 中国知名投资集团--复星国际(0656.HK)首席执行官（CEO）梁信军周四表示，海外投资仍需基于价值投资理念，公司将在全球寻找价值错配的情形，以取得低风险高收益的机会。
他在2015中国并购年会上指出，目前这种价值错配情形至少有五类投资机会，例如境外低价格的消费类资产引入巨大且增长迅速的中国消费市场；境外低成本资金投向人民币高收益资产；
价值低估的海外中资股（中概股、港股和H股）回归A股市场；国内拥有强大供应链竞争力的企业进入东南亚等一带一路沿线国家，参与当地正升温的工业化进程；欧洲经济低迷正接近尾声，可重点关注欧元资产。
他介绍说，截止6月底，复星及其子公司已在全球投资超过50个项目，投资金额约110亿美元，主要集中于五类项目：首先是中国动力嫁接全球资源，投资的海外企业未来大部分成长来自于中国；其次是搭建当地平台；其三是金融企业；其四是地产；最后是产能输出，加大对一带一路的基础设施投资，例如复星旗下南钢向印尼输出100万吨钢铁产能。
目前复星的业务包括以保险为核心的综合金融和产业运营两大板块。复星的保险板块已拥有六家保险公司，另有一家保险公司的收购未完成交割，截止6月底其保险可投资资产达到1,427.5亿元人民币。梁信军预计，今年底，复星的保险可投资资产规模可增至2,000亿元。
“海外投资，要注意汇率风险，注意资产与负债的匹配。”他说，复星通过可投资资产币种的多元化，大大增强公司抵抗汇率波动影响的能力。
复星旗下保险公司分布在美国、欧洲和亚洲，截止6月底，复星可投资资产中欧元占45.2%,美元占34.8%，其余包括人民币、港币、英镑等。他预计至年底，在复星可投资资产中，欧元、美元和以色列谢克尔将各占三成左右，港元等其他货币仅占一成。
今年中，复星宣布以至多4.89亿美元收购以色列保险和金融服务公司Phoenix Holdings的52.31%权益，后者是当地第四大寿险公司和第三大产险公司，管理资产规模达418.8亿美元。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。