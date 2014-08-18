复星国际将以4.64亿美元收购保险商Ironshore 20%股权

路透香港8月18日 - 中国综合性民营企业--复星国际(0656.HK)周一宣布，将以约4.64亿美元收购保险商Ironshore Inc.的20%股权，成为后者最大股东。

公司的声明称，同意购买Ironshore的A类普通股，占Ironshore于交割及股份回购交易生效后全部流通普通股股份之20%（基于完全稀释）。

Ironshore通过旗下多个国际平台，为客户提供经由经纪人渠道的专业商业财产和意外伤害保险服务。该公司去年度的除税及非经常项目后净利为9,754万美元。

复星国际表示，公司一一直致力将保险业务作为核心业务，收购事项将进一步拓展公司保险业务。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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