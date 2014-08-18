复星国际将以4.64亿美元收购保险商Ironshore 20%股权

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透香港8月18日 - 中国综合性民营企业--复星国际(0656.HK)周一宣布，将以约4.64亿美元收购保险商Ironshore Inc.的20%股权，成为后者最大股东。
公司的声明称，同意购买Ironshore的A类普通股，占Ironshore于交割及股份回购交易生效后全部流通普通股股份之20%（基于完全稀释）。
Ironshore通过旗下多个国际平台，为客户提供经由经纪人渠道的专业商业财产和意外伤害保险服务。该公司去年度的除税及非经常项目后净利为9,754万美元。
复星国际表示，公司一一直致力将保险业务作为核心业务，收购事项将进一步拓展公司保险业务。（完）
浏览上市公司的声明：(here)
(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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