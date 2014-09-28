复星国际上调对葡萄牙医疗企业ESS的收购价

调查：中国4月官方制造业PMI料较上月轻微回落至51.6 维持较好扩张态势
路透北京4月26日 - 路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。分析师认为，一季度GDP增速达到6.9%，提振制造业企业信心。此外，内、外部需求均改善明显，制造业预计维持良好扩张势头，经济短期继续回暖向好。
路透里斯本9月27日 - 中国综合性民营企业--复星国际(0656.HK)将对葡萄牙医疗企业ESPíRITO SANTO SAúDE(ESS)ESSS.LS的收购价格上调至每股4.82欧元，总计4.605亿欧元，加大对这家Espirito Santo家族旗下医疗企业的竞购力度。
葡萄牙市场监管机构CMVM周五晚间称，它已登记了复星国际下属葡萄牙保险公司Fidelidade提出的全现金收购要约，同时也将墨西哥Grupo Angeles提出的要约期限延长一周至10月10日，墨西哥Grupo Angeles最先提出收购ESS。
Grupo Angeles起初在8月19日对ESS提出每股4.3欧元的收购价，后来提高到每股4.5欧元。
复星国际之前报出的每股4.72欧元的价格已经超过了Angeles的报价，但比美国UnitedHealth Group(UNH.N)针对Espirito Santo家族企业Rioforte的51%股权提出的价格每股4.75欧元要低。
UnitedHealth如果成功收购Rioforte 51%股权，其收购要约将成为强制性要约，少数股东将必须接受以同样价格被收购。UnitedHealth通过其巴西分公司Amil在葡萄牙拥有数家医疗机构。
竞购战推动ESS股价较2月首日挂牌价劲扬了近56%，表现远超大盘。ESS股价周五收报4.87欧元，比现已提出的收购价格高，表明一些投资者认为收购价还有上调的空间。
复星国际在全球市场日益活跃，1月收购了葡萄牙保险商Caixa Seguros e Saude(Fidelidade是其下属公司)，本月还提高了对法国度假村运营商Club Mediterranee SACMIP.PA的收购价。
复星国际还寻求扩大私人医疗业务，这在中国是个尚处于成长阶段的领域，中国政府希望能有更多民营资本进入医疗行业。(完)
(编译 白云; 审校 郑茵)
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