复星透过旗下葡萄牙保险收购意大利米兰一地标性建筑

路透上海7月29日 - 中国综合型投资企业--复星国际(0656.HK)周三宣布，旗下Fidellidade保险集团（葡萄牙保险）下属的欧洲地产公司签约收购意大利米兰市一地标性建筑，这是继2013年10月收购英国伦敦金融城Lloyds Chambers大楼后，复星又一次在欧洲进行重要的地产投资。

此次收购的布罗吉大厦（Palazzo Broggi）是意大利最大的银行集团--意大利联合信贷银行(CRDI.MI)的总部，大厦总建筑面积约4.7万平米，位于米兰市商业、文化和艺术中心。新闻稿称，从长远的商业氛围来看，布罗吉大厦具备很大的潜力和发展空间。

复星董事、副总裁，复星地产总裁徐晓亮表示，“欧洲一直是地产投资的热点市场，也是复星全球化布局最重要的区域之一。复星看好欧洲主要城市的核心物业投资机会，并将继续加强与复星旗下保险企业对接，不断拓展复星在欧洲的地产业务布局。”

新闻稿未披露该交易的具体金额等细节，不过业内人士估计，这项并购价值可能达数亿欧元。

7月初，复星地产宣布与英国专业地产基金管理公司--Resolution Property共同设立一家合资公司，这是继2014年5月收购日本IDERA之后，复星在全球投资的第二家资管平台公司。其将作为复星地产在欧洲14个国家价值增长型投资中的优先平台，对接复星葡萄牙保险及其他复星保险企业。

复星目前管理着纽约、伦敦、悉尼、东京、里斯本的数十万平方米核心物业。除此之外，在开发项目方面，复星4月成功获取位于纽约曼哈顿中城的麦迪逊大道项目土地，启动开发建造47层高的豪华公寓住宅，这是复星在海外的首个高端开发项目。另外，复星地产积极寻找全球范围的地产类有价证券的投资机会，以价值投资的理念实现超额收益。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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