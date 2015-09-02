复星国际虽未进入谈判 仍有兴趣收购葡萄牙Novo Banco

路透香港9月1日 - 复星国际(0656.HK)发言人周二称，该公司对葡萄牙方面仍保持很强的承诺。此前葡萄牙央行称，同先前最为看好的潜在买家未能就出售政府援救的Novo Banco银行一事达成协议，已经开始同其它买家商谈。

消息人士告诉路透，葡萄牙央行原先属意的买家是中国安邦保险集团。美国基金公司Apollo Global Management(APO.N)和中国的复星国际也提交了有约束力的报价。

随着安邦保险的出局，路透消息人士称，排在第二位的Apollo进入与葡萄牙央行的排他性谈判，复星国际则要等待谈判的结果。(完)

(编译 孙国玉；审校 郑茵)

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