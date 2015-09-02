复星国际虽未进入谈判 仍有兴趣收购葡萄牙Novo Banco

中国2016年财政收入增速降至4.5% 初步赤字2.83万亿元超目标
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透香港9月1日 - 复星国际(0656.HK)发言人周二称，该公司对葡萄牙方面仍保持很强的承诺。此前葡萄牙央行称，同先前最为看好的潜在买家未能就出售政府援救的Novo Banco银行一事达成协议，已经开始同其它买家商谈。
消息人士告诉路透，葡萄牙央行原先属意的买家是中国安邦保险集团。美国基金公司Apollo Global Management(APO.N)和中国的复星国际也提交了有约束力的报价。
随着安邦保险的出局，路透消息人士称，排在第二位的Apollo进入与葡萄牙央行的排他性谈判，复星国际则要等待谈判的结果。(完)
(编译 孙国玉；审校 郑茵)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透香港1月23日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司周一称，去年度油气产量按年跌近9%，原油加工量则轻微下降。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。