复星医药与支付宝签框架协议结成O2O联盟

路透香港7月4日 - 上海复星医药（集团）股份有限公司(2196.HK)(600196.SS)周一宣布，与阿里巴巴(BABA.N)旗下支付宝签订框架协议，双方就形成紧密的O2O(线上线下)的联盟，达成业务合作意向。

根据框架协议内容，两家公司将采用多种合作方式包括：复星医药与支付宝将整合医疗服务产业链，支付宝整合支付及其周边产业链与复星医药紧密对接；支付宝利用其线上城市服务的运营能力，积极推介本集团医疗服务资源；复星医药引导集团成员企业对接支付宝口碑网（koubei.com）与医疗服务场景相关的商户资源，优化完善客户的就医体验等。

此外，支付宝并承诺为复星医药及其控股子公司/单位提供同等条件下支付最优惠费率；双方将成立业务创新工作组，在健康领域共同探索以人为本的创新业务模式；双方将利用自身资源或通过各自合作伙伴，合作进行宣传推广。

框架协议有效期三年，具体合作项目待双方签署具体交易合同后落实和执行。

复星医药表示，通过是次合作，有利于推动其线下医疗服务体系与线上领先支付能力嫁接，进一步优化医疗服务流程，提升服务品质，拓宽服务管道；并有利于通过互联网行销方式。此外，这次合作顺应国家医疗卫生改革以及“互联网+”的发展趋势，符合集团战略布局与业务发展需要。（完）

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