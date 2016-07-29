复星医药拟出资至多12.6亿美元收购印度Gland公司86%股权

路透上海7月29日 - 中国上海复星医药（集团）股份有限公司(600196.SS)(2196.HK)周四晚公告称，拟出资至多12.6亿美元收购印度医药企业Gland Pharma Limited约86.08%股权。

公告显示，本次收购为全现金收购，交易资金将由复星医药自筹和金融机构贷款。为完成本次交易，复星医药拟向金融机构申请不超过8亿美元的贷款。

上述收购价包含收购方根据Gland公司新药Enoxaparin在美国上市销售情况所支付的不超过5,000万美元的或有对价。若Enoxaparin在2018年底获美国食品药品管理局（FDA）审批通过并在美国上市，收购方将根据药品销售情况向创始人股东支付或有对价。

此次收购分为三步，首先是复星医药子公司拟以不超过10.5亿美元收购Gland创始人股东和公司大股东KKR Floorline Investments Pte. Ltd的持股，这部分股权约占总股本的69.971%，每股价格不超过96.872美元。

其次，收购方以1.0026亿美元收购Gland另一股东Vetter家族的持股，这部分股份约占10.026%，每股价格不超过64.537美元。第三，收购方拟出资不超过6,083万美元，认购Gland增发的可转换优先股，同时Gland将回购现有股东BRR家族同等数量的优先股，这些优先股换股后约占总股本6.083%。

Gland公司成立于1978年，主要从事注射剂药品的生产制造业务，是印度第一家获得美国FDA批准的注射剂药品生产制造企业，其业务收入主要来自美国和欧洲。公司2016财年实现净利31.36亿卢比（约合3.14亿人民币）

公告称，本次交易完成后，Gland将成为复星医药重要的国际化药品生产制造及注册平台，与此同时，通过对Gland的经营管理，将有助于复星医药推进药品制造业务的产业升级、加速国际化进程、提升复星在针剂市场的占有率。

复星医药A股和H股以及其母公司复星国际(0656.HK)周四均临时停牌，待发出重要公告。复星医药A股周三收报21.7元。（完）