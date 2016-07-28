复星医药拟以14亿美元收购印度制药商Gland Pharma--消息

路透香港7月28日 - 据一位了解情况的消息人士透露，上海复星医药(600196.SS)(2196.HK)已同意以大约14亿美元收购获印度制药商Gland Pharma，成为今年印度最大的境内收购案。

该消息人士称，Gland Pharma创始人以及美国私募股权公司KKR(KKR.N)共计持有该制药商约96%的股权，他们会将所持有的几乎全部股权售予复星医药。由于未获授权在正式公告前谈论该事，这位消息人士拒绝具名。

此消息人士表示，该交易有望最早周四宣布。

复星医药及其母公司复星国际(0656.HK)周四在香港联交所暂停股份买卖，以后发出一项可能构成须予公布交易的内幕消息公告。

复星医药的发言人拒绝置评。路透未能立即联系到KKR及Gland Pharma发表评论。(完)