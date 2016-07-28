复星医药拟以14亿美元收购印度制药商Gland Pharma--消息

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透香港7月28日 - 据一位了解情况的消息人士透露，上海复星医药(600196.SS)(2196.HK)已同意以大约14亿美元收购获印度制药商Gland Pharma，成为今年印度最大的境内收购案。
该消息人士称，Gland Pharma创始人以及美国私募股权公司KKR(KKR.N)共计持有该制药商约96%的股权，他们会将所持有的几乎全部股权售予复星医药。由于未获授权在正式公告前谈论该事，这位消息人士拒绝具名。
此消息人士表示，该交易有望最早周四宣布。
复星医药及其母公司复星国际(0656.HK)周四在香港联交所暂停股份买卖，以后发出一项可能构成须予公布交易的内幕消息公告。
复星医药的发言人拒绝置评。路透未能立即联系到KKR及Gland Pharma发表评论。(完)
(编译 刘秀红；审校 张荻)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。