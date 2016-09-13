复星医药整合印度药企Gland 着眼进军欧美市场

路透上海9月13日 - 上海复星医药(集团)股份有限公司(600196.SS)董事长陈启宇周二表示，在7月宣布以近13亿美元收购印度药企Gland Pharma之后，公司已经把目光放在对其他海外他市场的投资上。

陈启宇称，复星将重点放在把Gland Pharma与现有业务整合在一起，以帮助该公司开拓欧洲、美国以及印度市场。Gland Pharma主要生产可注射药物。

“这当然是复星的部分策略，对于进军监管严格的欧洲和美国市场，以及印度市场来说，这是个重要的平台。”陈启宇对记者表示。

陈启宇还表示，该公司也在考虑投资美国和以色列的医疗设备初创企业，以提高其在高科技设备方面的能力。陈启宇在视察该公司在上海的设施时做出此番表示。(完)