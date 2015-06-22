复星国际38亿港元收购以色列保险商逾52.3%股权

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港6月22日 - 中国民营投资集团--复星国际(0656.HK)近年频频收购海外保险公司，上周日公布，将以不超过4.89亿美元（约38亿港元）收购以色列保险公司Phoenix Holdings逾52.3%股权。
刊登在港交所公告称，复星国际旗下附属公司将买入Phoenix普通股1.31亿股，相当于后者的52.31%股权，作价约4.62亿美元，加上2014年9月30日至交割日期间以每年4.75%计算的累计利息，预期总代价最高不超过4.89亿美元。
复星表示，是次作价相对于该保险公司的市盈率12.2倍及市帐率0.87倍，交易将以公司自有资金或自有资金及外部融资的组合支付。
Phoenix Holdings截至2014年底经审核总资产265.3亿美元，资产管理规模418.8亿美元，Phoenix在特拉维夫证券交易所上市，拥有以色列最大证券管理公司Excellence的90%权益。
复星认为，今次收购将进一步拓展其保险及资本管理业务，并提升获取长期优质资本的能力；有关收购要取得以色列监管机构批准，若交割条件未能于协议起计5个月内达成，任何一方都可终止股份买入协议。
复星CEO梁信军6月初接受路透专访时表示，保险资产占比年内有望达到50%以上，通过持续收购海外保险资产，其稳定低成本的浮存金已突破千亿，保险板块利润也在大幅增长，年内会继续收购保险资产，并侧重美元、日元区，还会考虑购买保险分拆资产包(Run-Off)。
香港时间10:26，复兴国际升0.61%，报19.86港元。
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) （完）
(记者 赵红梅；; 审校 杨淑祯)
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