复星国际38亿港元收购以色列保险商逾52.3%股权

路透香港6月22日 - 中国民营投资集团--复星国际(0656.HK)近年频频收购海外保险公司，上周日公布，将以不超过4.89亿美元（约38亿港元）收购以色列保险公司Phoenix Holdings逾52.3%股权。

刊登在港交所公告称，复星国际旗下附属公司将买入Phoenix普通股1.31亿股，相当于后者的52.31%股权，作价约4.62亿美元，加上2014年9月30日至交割日期间以每年4.75%计算的累计利息，预期总代价最高不超过4.89亿美元。

复星表示，是次作价相对于该保险公司的市盈率12.2倍及市帐率0.87倍，交易将以公司自有资金或自有资金及外部融资的组合支付。

Phoenix Holdings截至2014年底经审核总资产265.3亿美元，资产管理规模418.8亿美元，Phoenix在特拉维夫证券交易所上市，拥有以色列最大证券管理公司Excellence的90%权益。

复星认为，今次收购将进一步拓展其保险及资本管理业务，并提升获取长期优质资本的能力；有关收购要取得以色列监管机构批准，若交割条件未能于协议起计5个月内达成，任何一方都可终止股份买入协议。

复星CEO梁信军6月初接受路透专访时表示，保险资产占比年内有望达到50%以上，通过持续收购海外保险资产，其稳定低成本的浮存金已突破千亿，保险板块利润也在大幅增长，年内会继续收购保险资产，并侧重美元、日元区，还会考虑购买保险分拆资产包(Run-Off)。

香港时间10:26，复兴国际升0.61%，报19.86港元。

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) （完）

(记者 赵红梅；; 审校 杨淑祯)

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