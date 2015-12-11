复星系多家A股公司临时停牌 复星人士称公司经营一切正常

在中国媒体报导复星集团董事长郭广昌失联后，与复星集团关联的多家上市公司周五临时停牌，等待刊登澄清公告。而复星集团对路透表示，目前公司经营一切正常。财新网周四晚间报导称，48岁的上海复星集团董事长郭广昌确已失联，目前尚不清楚是正接受调查还是协助调查。记者多次拨打他的电话，一直关机。路透