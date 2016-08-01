中国复星集团发出要约 拟通过增资投资葡萄牙银行BCP

路透里斯本7月31日 - 中国最大的综合性民营企业复星集团发出要约，拟通过增资收购葡萄牙最大的上市银行Millennium bcp(简称BCP)的16.7%股份，还可能进一步增持至最多达30%。

BCP在周六晚发布的声明中称，该要约设想的增资认购价不超过每股0.02欧元。

鉴于BCP目前市值为11.8亿欧元(13.2亿美元)，这项提议的初步交易涉及金额约2亿欧元。

“复星还考虑通过二级市场收购或今后向BCP增资来进一步提升其权益，旨在使其持有BCP股份有可能增至20%至30%，”该行称。

BCP股价周五收高近7%，报0.0202欧元。其股价今年迄今重挫超过60%，主要原因是受对其资本需求的担忧影响，复星集团的投资要约可能会给BCP带来提振。

周五BCP表示，在欧洲央行进行的压力测试中它获得了“明显正面的”结果，偿债能力比率较前次测试有了明显提高，尽管今年上半年业绩为亏损，受清理账簿过程中发生的坏账减损影响。

BCP称，它认识到复星集团“要约中的潜在战略兴趣”，执行委员会“考虑到这项提议的各个积极方面，为了能尽快就开展谈判做出决定和向董事会提出建议，将迅速对要约进行仔细分析。”

不过，BCP也补充指出，无法保证提议的交易会继续下去，目前尚未做出任何决定。

复星集团在提议中提出了几个条件，包括要求当局澄清不会要求复星集团为BCP清算基金出资，不要求其参与BCP股东4月批准的反向股票分割程序的实施和价格调整。(完)