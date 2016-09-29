复星签约462亿铁路PPP项目 为国内首条民营控股高铁--报载

路透上海9月29日 - 证券时报周四报导，中国最大综合性民营企业--复星国际(0656.HK)旗下上海复星高科技集团昨日牵头民企与浙江省交通投资集团等正式签订“杭绍台铁路PPP项目合作协议”，总投资规模预计462亿元人民币，标志着国内首条民营资本控股高速铁路正式落地。

报导指出，作为国家级铁路PPP（政府和社会资本合作）示范项目、浙江省PPP项目一号工程，杭绍台高铁项目静态投资416亿元，是国家首批引入社会资本的八个铁路示范项目之一。

“这次浙江像杭绍台高铁这样的重量级项目也引入民营资本来主导，可以说再次引领了全国风气之先。而复星作为参与者，希望能够整合浙商的资源和优势，踏踏实实地把这个项目做好、做精。”报导援引复星集团董事长郭广昌称。

该项目位于浙江省中东部，线路北起杭州枢纽杭州东站，终点为新建温岭站杭绍台场南端。杭州东站至温岭站运营长度约270.8公里，新建正线长度225.51公里，疏解线及动车走行线14.61公里，合计240.12公里。

作为复星集团成员企业，复星地产旗下星景资本是复星在PPP领域的重要投资平台。目前，星景资本在全国范围内PPP储备项目规模达到近5,000亿元，覆盖北京、天津、山东、福建等多个省份，并正在全国区域内沟通落地多个省级、市级母基金。

今年年初，国家发改委曾表示，将杭州至温州高铁等八项铁路项目列入社会资本投资示范项目，打通社会资本投资建设铁路“最后一公里”，探索并形成可复制推广的成功经验，拓宽铁路投融资渠道。（完）