复星签约462亿铁路PPP项目 为国内首条民营控股高铁--报载

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月29日 - 证券时报周四报导，中国最大综合性民营企业--复星国际(0656.HK)旗下上海复星高科技集团昨日牵头民企与浙江省交通投资集团等正式签订“杭绍台铁路PPP项目合作协议”，总投资规模预计462亿元人民币，标志着国内首条民营资本控股高速铁路正式落地。
报导指出，作为国家级铁路PPP（政府和社会资本合作）示范项目、浙江省PPP项目一号工程，杭绍台高铁项目静态投资416亿元，是国家首批引入社会资本的八个铁路示范项目之一。
“这次浙江像杭绍台高铁这样的重量级项目也引入民营资本来主导，可以说再次引领了全国风气之先。而复星作为参与者，希望能够整合浙商的资源和优势，踏踏实实地把这个项目做好、做精。”报导援引复星集团董事长郭广昌称。
该项目位于浙江省中东部，线路北起杭州枢纽杭州东站，终点为新建温岭站杭绍台场南端。杭州东站至温岭站运营长度约270.8公里，新建正线长度225.51公里，疏解线及动车走行线14.61公里，合计240.12公里。
作为复星集团成员企业，复星地产旗下星景资本是复星在PPP领域的重要投资平台。目前，星景资本在全国范围内PPP储备项目规模达到近5,000亿元，覆盖北京、天津、山东、福建等多个省份，并正在全国区域内沟通落地多个省级、市级母基金。
今年年初，国家发改委曾表示，将杭州至温州高铁等八项铁路项目列入社会资本投资示范项目，打通社会资本投资建设铁路“最后一公里”，探索并形成可复制推广的成功经验，拓宽铁路投融资渠道。（完）
(发稿 吴芳；审校 张喜良)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。