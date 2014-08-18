复星国际正洽购瑞士再保险美国寿险业务-彭博

路透8月18日 - 彭博周一援引知情人士报导，香港上市的复星国际(0656.HK)正就收购瑞士再保险SRENH.VX美国寿险分支Aurora National Life Assurance Co与后者展开磋商，交易价值可能为4-5亿美元。

不过，彭博援引消息人士表示，双方尚未达成协议，谈判仍可能破裂。

复星国际是复星集团的母公司，是中国富豪郭广昌旗下的企业。

彭博援引消息人士报导称，加拿大退休金计划投资委员会支持的、在百慕大注册的再保险公司Wilton Re Holdings Ltd也表达了对Aurora的兴趣。

彭博援引消息人士报导称，瑞士再保险去年聘请巴克莱帮助出售Aurora。Aurora是一家寿险和年金供应商，总部位于康涅狄格州的首府哈特福德。

由于不是正常工作时间，记者未能立即联系到瑞士再保险、复星国际和Wilton Re的代表对上述报导置评。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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