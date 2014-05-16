复星国际完成对葡萄牙保险公司价值约10.38亿欧元的收购

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透香港5月16日 -中国最大综合性民营企业--复星国际(0656.HK)称，周四完成对葡萄牙保险公司价值约10.38亿欧元的收购。
复星国际在香港联交所公告称，收购事项已于5月15日的交割日完成，集团持有Fidelidade、Multicare及Cares各自之80%股本及投票权。根据股份出售协议，收购事项的代价已由10亿欧元调整至约10.38亿欧元，并将会基于交割日后45个工作日内完成的审计作进一步调整。
公司并称，载有有关收购事项进一步详情的通函，预计将于6月30日或之前寄发予股东。
今年初复星国际赢得葡萄牙储蓄信贷银行（Caixa Geral de Depósitos）旗下保险业务80%股份的竞标，后者在葡保险业市场占有约26%的份额，是葡萄牙最大的保险公司。复星的高管当时称，是次收购将使复星旗下保险资产占总资产比例迅速提高到约四成。
该公司最近还完成对日本IDERA资产管理公司98%股权的收购，成功建立在日本的地产投资平台。
香港时间10:55，该股跌2.15%，报9.56港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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