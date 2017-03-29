复星副董事长梁信军因健康原因离任 盘初冲高近3%后回落（更新版）

（新增股价表现）

路透香港3月29日 - 中国民营投资集团--复星国际0656.HK创办人之一兼公司副董事长、首席执行官梁信军因健康原因已辞去所有职务，公司同时公布去年度净利增长28%好于市场预期，其股份周三盘初冲高近3%后回落。

梁信军身兼复星执行董事，主要负责重大项目投资。据公告，梁信军因健康原因而辞任，周二生效；与他同时辞任的执行董事兼高级副总裁丁国其则为了投入更多时间于家庭。二人均已确认，其与董事会并无意见分歧。

复星即时调任执行董事汪群斌为首席执行官，及委任两名执行董事陈启宇、徐晓亮担任联席总裁。

该股早盘初段股价一度冲高2.8%至11.8港元。香港时间09:49，升幅收窄至0.35%，报11.52港元。

复星董事长郭广昌在业绩报告中提及，“复星的合伙人也绝不是终身制，每年都会有新增和退出。”

他并指出，最希望两类人能成为复星的全球合伙人，一类是能独当一面，为复星做出巨大贡献的人；另一类是深刻认同复星的文化和战略，年富力强、有巨大发展潜力、愿意不断向高处攀登的同学。

复星公布，2016年度净利同比增长28%，至102.68亿元人民币，好于汤森路透综合四名分析师预测的95亿元。其中，综合金融业务净利升17%至75.7亿元，包括房地产在内的产业运营板块净利升58%至45.4亿元。

郭广昌称，突破百亿利润意味着复星又进入了一个新的发展阶段，因此，董事会建议派发年度末期股息每股普通股0.21港元，上年同期则为0.17港元；去年度每股盈利1.19元人民币。

他并称，面复星还会继续全球化，要实现全球化的宽度。尤其从现在开始，我们将在立足发达国家的同时，聚焦、布局新兴市场，比如俄罗斯、巴西、印度和东南亚。（完）

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