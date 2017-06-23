周四暴跌的复星医药及母公司复星国际回应目前公司经营正常

欣泰电气股票终止上市 7月17日起进入退市整理期--深交所
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透上海6月23日 - 周四因市场传言出现暴跌的复星医药(600196.SS)(2196.HK)及其母公司复星国际(0656.HK)当日晚刊登简短公告称，公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项或内幕信息。
周四收市时，复星医药A股跌8.02%，报30.17元，H股跌5.92%；复星国际跌5.78%，报11.74港元。
市场人士昨日称，当天午后突传银行在查包括万达集团、复星集团、安邦集团、海航集团等企业的跨境业务，导致复星系股票突然跳水。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透北京6月23日 - 中国国家审计署审计长胡泽君周五表示，对2016年度中央预算执行和其他财政收支审计后，发现财税领域部分事项改革亟待深化，如营改增相关配套措施不够完善；部分地方政府债务增长较快，有的还违规举债。
交易员表示，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求售五船高硫柴油，每船最多28,000吨，7-10月装运。