版本:
中国
中国财经 | 2017年 6月 23日 星期五 08:19 BJT

周四暴跌的复星医药及母公司复星国际回应目前公司经营正常

路透上海6月23日 - 周四因市场传言出现暴跌的复星医药(600196.SS)(2196.HK)及其母公司复星国际(0656.HK)当日晚刊登简短公告称，公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项或内幕信息。

周四收市时，复星医药A股跌8.02%，报30.17元，H股跌5.92%；复星国际跌5.78%，报11.74港元。

市场人士昨日称，当天午后突传银行在查包括万达集团、复星集团、安邦集团、海航集团等企业的跨境业务，导致复星系股票突然跳水。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐