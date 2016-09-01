复星国际正洽谈入股俄罗斯投行Renaissance Capital--消息

沪深证交所上周五两融余额减70.4亿元 至两个半月新低
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透香港8月31日 - 两名知情消息人士告诉路透，中国最大民营企业集团复星国际(0656.HK)正在洽谈入股俄罗斯投资银行Renaissance Capital。
有关Renaissance Capital股份的谈判已经进行了几个月。Renaissance Capital隶属于俄罗斯亿万富豪Mikhail Prokhorov的Onexim集团。
根据消息人士，交易价值仍在讨论中。由于事属机密，消息人士不愿具名。
俄罗斯《新闻报》(Vedomosti)本月稍早首先报导了这项交易磋商，当时报导引述消息来源称，复星将可能成为少数股东，与Prokhorov共同投资，并获得一项选择权，在该投行业务扩张和获利上升时可增加持股。
Renaissance Capital专门从事新兴和前缘市场的业务。其核心市场之一为非洲，在肯尼亚(肯亚)和尼日利亚(奈及利亚)等国均设有办公室。
目前复星正要把投资焦点转移至新兴市场，尤其是印度、俄罗斯和巴西等资产估值仍低的地方。
复星未回覆路透的置评要求。Renaissance Capital拒绝置评。(完)
(编译 张若琪 审校 徐文焰)
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路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。