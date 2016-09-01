复星国际正洽谈入股俄罗斯投行Renaissance Capital--消息

路透香港8月31日 - 两名知情消息人士告诉路透，中国最大民营企业集团复星国际(0656.HK)正在洽谈入股俄罗斯投资银行Renaissance Capital。

有关Renaissance Capital股份的谈判已经进行了几个月。Renaissance Capital隶属于俄罗斯亿万富豪Mikhail Prokhorov的Onexim集团。

根据消息人士，交易价值仍在讨论中。由于事属机密，消息人士不愿具名。

俄罗斯《新闻报》(Vedomosti)本月稍早首先报导了这项交易磋商，当时报导引述消息来源称，复星将可能成为少数股东，与Prokhorov共同投资，并获得一项选择权，在该投行业务扩张和获利上升时可增加持股。

Renaissance Capital专门从事新兴和前缘市场的业务。其核心市场之一为非洲，在肯尼亚(肯亚)和尼日利亚(奈及利亚)等国均设有办公室。

目前复星正要把投资焦点转移至新兴市场，尤其是印度、俄罗斯和巴西等资产估值仍低的地方。

复星未回覆路透的置评要求。Renaissance Capital拒绝置评。(完)