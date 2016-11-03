复星国际与俄罗斯极地黄金进行排他性入股谈判--消息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港/莫斯科11月3日 - 三位知情消息人士向路透表示，中国民营投资控股公司复星国际(0656.HK)正在进行排他性谈判，欲收购俄罗斯最大黄金生产商--极地黄金(Polyus)(PLZL.MM)一大批少数股权。
复星国际在俄罗斯尚无任何资产，目前对投资当地的意愿颇高。路透8月时报导，复星国际也在洽谈入股俄罗斯投资银行Renaissance Capital。
消息人士表示，复星与极地黄金的谈判已进行数周。由于谈判属机密性质，消息人士不愿具名。
其中一名消息人士称，双方仍在协商最后条件内容，包括股权规模，实际交易金额不到最后无法确定。这名人士并表示，复星正在极地黄金进行尽职调查，但不会立刻达成协议。
一名消息人士称，复星希望在极地黄金投资约20亿美元。这名人士并称，复星打算组成一支私募股权投资团队，为这笔交易协助出资。
复星与极地黄金均拒绝评论。
根据路透估算，以极地黄金的在外流通股份计算，公司市值约90亿美元。
复星国际的投资焦点正由欧洲转向新兴市场，特别是印度、俄罗斯及巴西。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张荻)
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