复星国际与俄罗斯极地黄金进行排他性入股谈判--消息

路透香港/莫斯科11月3日 - 三位知情消息人士向路透表示，中国民营投资控股公司复星国际(0656.HK)正在进行排他性谈判，欲收购俄罗斯最大黄金生产商--极地黄金(Polyus)(PLZL.MM)一大批少数股权。

复星国际在俄罗斯尚无任何资产，目前对投资当地的意愿颇高。路透8月时报导，复星国际也在洽谈入股俄罗斯投资银行Renaissance Capital。

消息人士表示，复星与极地黄金的谈判已进行数周。由于谈判属机密性质，消息人士不愿具名。

其中一名消息人士称，双方仍在协商最后条件内容，包括股权规模，实际交易金额不到最后无法确定。这名人士并表示，复星正在极地黄金进行尽职调查，但不会立刻达成协议。

一名消息人士称，复星希望在极地黄金投资约20亿美元。这名人士并称，复星打算组成一支私募股权投资团队，为这笔交易协助出资。

复星与极地黄金均拒绝评论。

根据路透估算，以极地黄金的在外流通股份计算，公司市值约90亿美元。

复星国际的投资焦点正由欧洲转向新兴市场，特别是印度、俄罗斯及巴西。(完)