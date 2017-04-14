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中国财经 | 2017年 4月 14日 星期五 08:22 BJT

复星国际计划以最多20亿美元收购俄金矿商Polyus的20-25%股权

路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际(0656.HK)计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus(PLZL.MM) 20-25%的股权。

知情人士11月时对路透表示，复星国际已就收购Polyus少数股权进行了排他性谈判。(完)

(编译 王洋; 审校 王兴亚)

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