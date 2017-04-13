中国复星国际计划入股俄罗斯极地黄金--国际文传电讯社

沪综指早盘下跌逾1% 穆迪调降中国评级令市场不安
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透莫斯科4月12日 - 国际文传电讯社周三援引俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫报导称，中国企业复星国际(0656.HK)计划签署协议入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)(PLZL.MM)。
舒瓦洛夫未提供有关交易的更多详情。去年11月知情消息人士曾告诉路透，复星国际正在进行排他性谈判，欲购入极地黄金一大批少数股权。
舒瓦洛夫还表示，该国铝业巨擘--俄铝(0486.HK)(RUAL.PA)可能即将宣布发行第二期人民币计价债券(即所谓的熊猫债)。俄铝3月份发行了该公司首期熊猫债。(完)
(编译 孙国玉；审校 郑茵)
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。
路透上海5月24日 - 国际物业顾问--高力国际周二稍晚发布报告，2017年一季度中国房地产投资市场交易量同比下降逾两成，但是鉴于中国经济继续成长，投资需求稳定，估计短期内国内的投资市场将会反弹，全年前景向好。