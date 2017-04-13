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中国财经 | 2017年 4月 13日 星期四 09:16 BJT

中国复星国际计划入股俄罗斯极地黄金--国际文传电讯社

路透莫斯科4月12日 - 国际文传电讯社周三援引俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫报导称，中国企业复星国际(0656.HK)计划签署协议入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)(PLZL.MM)。

舒瓦洛夫未提供有关交易的更多详情。去年11月知情消息人士曾告诉路透，复星国际正在进行排他性谈判，欲购入极地黄金一大批少数股权。

舒瓦洛夫还表示，该国铝业巨擘--俄铝(0486.HK)(RUAL.PA)可能即将宣布发行第二期人民币计价债券(即所谓的熊猫债)。俄铝3月份发行了该公司首期熊猫债。(完)

(编译 孙国玉；审校 郑茵)

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