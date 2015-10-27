复星国际于俄罗斯设立跨资产投资管理平台 完善全球布局

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港10月27日 - 中国综合型投资企业--复星国际(0656.HK)周二称，该公司在俄罗斯设立跨资产投资管理平台，以完善全球布局。
复星国际在一份声明中称，旗下复星集团在莫斯科成立复星欧亚资本有限公司（Fosun Eurasia Capital LLC），作为复星在俄罗斯及其邻近国家开展投资和资产管理业务的主要综合性金融平台。
“为表示对俄罗斯市场的承诺，复星将为当地的投资机会提供有力的资金支持，投资范畴将横跨各资产类别，涵盖固定收益、直接投资、房地产、债券、股权和私募股权投资项目。”复星并称。
复星欧亚资本的合作伙伴为Tanya Landwehr和Igor Danilenko，前者之前在俄罗斯前三大资产管理公司TKB BNP Paribas Investment Partners公司担任首席财务官；后者则是俄罗斯著名的股权投资专家。
复星董事长郭广昌表示，“很高兴宣布俄罗斯资管平台落地，这是复星集团全球化战略布局重要拼图...将有助于复星在俄罗斯乃至独联体区域实践价值投资理念。”
作为金融、资产管理和谘询平台，复星欧亚资本将在俄罗斯、蒙古和独联体地区，从能源、自然资源、消费、制造等各个行业识别并评估投资机会，以寻求高品质的潜在投资项目。
复星频频出击欧洲，公司首席执行官梁信军此前接受路透访问时称，复星国际已在欧洲的20个项目中投资38亿欧元(42.8亿美元)，该公司正在欧洲，特别是德国寻找更多收购目标，从而令公司拥有与中国正在崛起的消费阶层紧密相关的企业。（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。