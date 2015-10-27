复星国际于俄罗斯设立跨资产投资管理平台 完善全球布局

路透香港10月27日 - 中国综合型投资企业--复星国际(0656.HK)周二称，该公司在俄罗斯设立跨资产投资管理平台，以完善全球布局。

复星国际在一份声明中称，旗下复星集团在莫斯科成立复星欧亚资本有限公司（Fosun Eurasia Capital LLC），作为复星在俄罗斯及其邻近国家开展投资和资产管理业务的主要综合性金融平台。

“为表示对俄罗斯市场的承诺，复星将为当地的投资机会提供有力的资金支持，投资范畴将横跨各资产类别，涵盖固定收益、直接投资、房地产、债券、股权和私募股权投资项目。”复星并称。

复星欧亚资本的合作伙伴为Tanya Landwehr和Igor Danilenko，前者之前在俄罗斯前三大资产管理公司TKB BNP Paribas Investment Partners公司担任首席财务官；后者则是俄罗斯著名的股权投资专家。

复星董事长郭广昌表示，“很高兴宣布俄罗斯资管平台落地，这是复星集团全球化战略布局重要拼图...将有助于复星在俄罗斯乃至独联体区域实践价值投资理念。”

作为金融、资产管理和谘询平台，复星欧亚资本将在俄罗斯、蒙古和独联体地区，从能源、自然资源、消费、制造等各个行业识别并评估投资机会，以寻求高品质的潜在投资项目。

复星频频出击欧洲，公司首席执行官梁信军此前接受路透访问时称，复星国际已在欧洲的20个项目中投资38亿欧元(42.8亿美元)，该公司正在欧洲，特别是德国寻找更多收购目标，从而令公司拥有与中国正在崛起的消费阶层紧密相关的企业。（完）