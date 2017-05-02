版本:
中国
中国财经 | 2017年 5月 2日 星期二 11:07 BJT

复星国际完成出售Ironshore予Liberty Mutual 代价逾29亿美元

路透香港5月2日 - 中国民营投资集团--复星国际(0656.HK)周二称，已于5月1日完成出售其所持美国保险公司Ironshore予Liberty Mutual，代价29.35亿美元（须经交割后调整）。

本次交易完成后，复星国际不再持有Ironshore任何权益。

复星国际于2014年斥资4.6亿美元收购Ironshore的20%权益，翌年再以18.4亿美元收购余下股份，并寻求将Ironshore安排IPO（首次公开发售）上市，期间接获Liberty Mutual的收购建议。

复星此前表示，基于收购代价约30亿美元，预计本次出售带来之未经审计的税后收益约3.1亿美元。

香港时间10:46，该股升0.34%，报11.82港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here)

(记者 雷美珍；审校 乔艳红)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐