复星国际完成出售Ironshore予Liberty Mutual 代价逾29亿美元

中国证监会下发新一批六家企业IPO批文 募资总额至多34亿元
路透上海6月17日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过34亿元人民币。
路透香港5月2日 - 中国民营投资集团--复星国际(0656.HK)周二称，已于5月1日完成出售其所持美国保险公司Ironshore予Liberty Mutual，代价29.35亿美元（须经交割后调整）。
本次交易完成后，复星国际不再持有Ironshore任何权益。
复星国际于2014年斥资4.6亿美元收购Ironshore的20%权益，翌年再以18.4亿美元收购余下股份，并寻求将Ironshore安排IPO（首次公开发售）上市，期间接获Liberty Mutual的收购建议。
复星此前表示，基于收购代价约30亿美元，预计本次出售带来之未经审计的税后收益约3.1亿美元。
香港时间10:46，该股升0.34%，报11.82港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透上海6月17日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过34亿元人民币。
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