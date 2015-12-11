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中国财经 | 2015年 12月 11日 星期五 09:11 BJT

复星国际与复星医药短暂停牌 待公司发出内幕公告

路透香港12月11日 - 中国复星国际(0656.HK)和复星医药2196.hk周五九时起短暂停牌，待公司发出一则载有内幕消息的公告。

国内媒体财新网周三晚间称，复星国际(0656.HK)董事长、有“中国巴菲特”之称的郭广昌确已失联，目前尚不清楚是正接受调查还是协助调查。

复星新闻发言人在发稿时尚未回复路透查询。（完）

(记者 赵红梅；审校 曾祥进)

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