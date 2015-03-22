复星国际整合旗下旅游娱乐等资产 未来将加大投资力度

购物中心开发热度不减 深沪渝列全球三甲--世邦魏理仕
路透上海5月3日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕最新报告指出，中国内地各大城市对购物中心的开发热度不减。截止去年底，在全球十大在建购物中心市场排名中，中国有八个城市名列其中，深圳、上海和重庆列前三甲。
路透上海3月20日 - 中国民营投资集团--复星国际(0656.HK)周五宣布其快乐时尚战略，聚集其投资的海内外数十家旅游、娱乐、食品、文化企业，打造一个整体平台，推动相关资源更好地协同共享和整合。今后复星将更多关注相关产业的投资。
复星联合众信旅游、九鼎等国内外机构，近期已成功收购Club Med CMIP.PA 92.81%股份。而3月初复星透过其附属公司认购Thomas Cook (TCG.L)的新股，相当于目前已发行股份5%，作价9,185万英镑，并计划在公开市场增持后者股份，使复星方面的持股增至10%。
此前复星还与全球知名的豪华度假村建设和运营集团--柯兹纳国际控股公司合作，在海南三亚投资逾100亿元人民币建设七星级酒店及海洋公园亚特兰蒂斯。
据复星副总裁钱建农介绍，在快乐时尚战略所涵盖的行业中，复星已投资80个国内外项目，总投资超过357亿元，涉及旅游休闲、文化娱乐、食品、生活及零售等等。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透北京5月3日 - 中国财政部周三表示，自2017年7月1日起，简并增值税税率结构，取消13%的增值税税率，纳税人销售或者进口农产品（含粮食）、石油液化气、天然气等货物时，税率为11%。
路透上海5月3日 - 中国股市沪综指周二收跌0.35%。沪深证交所融资融券余额当日增加18亿元人民币；两市两融余额为9,110.3亿元。