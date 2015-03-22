复星国际整合旗下旅游娱乐等资产 未来将加大投资力度

路透上海3月20日 - 中国民营投资集团--复星国际(0656.HK)周五宣布其快乐时尚战略，聚集其投资的海内外数十家旅游、娱乐、食品、文化企业，打造一个整体平台，推动相关资源更好地协同共享和整合。今后复星将更多关注相关产业的投资。

复星联合众信旅游、九鼎等国内外机构，近期已成功收购Club Med CMIP.PA 92.81%股份。而3月初复星透过其附属公司认购Thomas Cook (TCG.L)的新股，相当于目前已发行股份5%，作价9,185万英镑，并计划在公开市场增持后者股份，使复星方面的持股增至10%。

此前复星还与全球知名的豪华度假村建设和运营集团--柯兹纳国际控股公司合作，在海南三亚投资逾100亿元人民币建设七星级酒店及海洋公园亚特兰蒂斯。

据复星副总裁钱建农介绍，在快乐时尚战略所涵盖的行业中，复星已投资80个国内外项目，总投资超过357亿元，涉及旅游休闲、文化娱乐、食品、生活及零售等等。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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