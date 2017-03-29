复星副董事长梁信军因健康原因离任 股价反复终场收升2%（更新版）

(新增记者会内容)

路透香港3月29日 - 中国民营投资集团--复星国际(0656.HK)创办人之一兼公司副董事长、首席执行官梁信军因健康原因离任，导致股价表现反复；公司董事长郭广昌认为，有关变动影响短暂，不会改变团队战斗力。

梁信军身兼复星执行董事，主要负责重大项目投资。据公告，梁信军因健康原因而辞任，周二生效；与他同时辞任的执行董事兼高级副总裁丁国其则为了投入更多时间于家庭。二人均已确认，其与董事会并无意见分歧。

复星即时调任执行董事汪群斌为首席执行官，及委任两名执行董事陈启宇、徐晓亮担任联席总裁。

复星董事长郭广昌在记者会上表示，“25年来我们几位（创办人）不离不弃，就像一个球队，不断要去赢，这个球队总是有些队员休息，有新球员补充进来，所以复星永远是一个有战斗力的企业家球队。”

他并称，对于梁信军与丁国其的离去短期对公司有影响，但希望把坏事变成好事，给公司更多思考，也给年青人更多机会。

他在业绩报告中已提及，复星的合伙人也绝不是终身制，每年都会有新增和退出，最希望两类人能成为复星的全球合伙人，一类是能独当一面，为复星做出巨大贡献的人；另一类是深刻认同复星的文化和战略，年富力强、有巨大发展潜力、愿意不断向高处攀登的同学。

由于高层人事变动的消息突然，复星周三股价表现反复，不过终场收升2.09%，报11.72港元。

复星公布，2016年度净利同比增长28%，至102.68亿元人民币，好于汤森路透综合四名分析师预测的95亿元。其中，综合金融业务净利升17%至75.7亿元，包括房地产在内的产业运营板块净利升58%至45.4亿元。

郭广昌称，突破百亿利润意味着复星又进入了一个新的发展阶段，因此，董事会建议派发年度末期股息每股普通股0.21港元，上年同期则为0.17港元；去年度每股盈利1.19元人民币。

他并称，复星还会继续全球化，要实现全球化的宽度。尤其从现在开始，将在立足发达国家的同时，聚焦、布局新兴市场，比如俄罗斯、巴西、印度和东南亚。

他指出，公司具备海外投资能力，近期亦发行了8亿美元债券，相信内地实施的资本管制对公司带来挑战，但也带来机会；并澄清复星没有停止在欧洲投资，只是对投资形势有一些疑虑。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here)