复星国际及其子公司购入1.56亿新华保险H股 触及5%举牌线

复星国际等周三晚间刊登的权益变动报告显示，此次收购涉及复星国际及其全资子公司上海复星高科技集团公司、控股孙公司南京钢铁联合公司、香港鼎睿再保险公司和葡萄牙保险公司Fidelidade。

复星系称，购入新华保险股票，是出于对该公司未来发展前景的看好。未来12个月将根据证券市场整体状况并结合新华人寿的发展及其股票价格情况等因素，决定何时增持及具体增持比例。

周一，上海复星集团在二级市场购入55万股新华保险H股，占后者总股本的0.02%。此前这些收购人已合计持有新华保险1亿5,570.92万H股，约占公司总股本的4.99%，均通过二级市场购买。其中复星集团在4月至7月间持续买入新华保险H股，成交区间为24.05至28.5港元。