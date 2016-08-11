复星国际及其子公司购入1.56亿新华保险H股 触及5%举牌线

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海8月11日 - 中国民营投资控股公司复星国际(0656.HK)及其子公司近期联合购入新华保险(1336.HK)(601336.SS)约1.56亿股H股，占后者总股本的5.01%，触及举牌线。这笔股票目前市值约44.5亿港元。
复星国际等周三晚间刊登的权益变动报告显示，此次收购涉及复星国际及其全资子公司上海复星高科技集团公司、控股孙公司南京钢铁联合公司、香港鼎睿再保险公司和葡萄牙保险公司Fidelidade。
复星系称，购入新华保险股票，是出于对该公司未来发展前景的看好。未来12个月将根据证券市场整体状况并结合新华人寿的发展及其股票价格情况等因素，决定何时增持及具体增持比例。
周一，上海复星集团在二级市场购入55万股新华保险H股，占后者总股本的0.02%。此前这些收购人已合计持有新华保险1亿5,570.92万H股，约占公司总股本的4.99%，均通过二级市场购买。其中复星集团在4月至7月间持续买入新华保险H股，成交区间为24.05至28.5港元。
新华保险H股周三收报28.45港元，过去3个月累计上涨16.84%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。