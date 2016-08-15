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中国财经 | 2016年 8月 15日 星期一 09:21 BJT

复星国际拟继续增持新华保险H股 但无意购入其A股

路透上海8月15日 - 中国新华人寿保险股份有限公司(601336.SS)(1336.HK)周一公告称，此前通过买入H股达到举牌线的复星国际(0656.HK)拟在未来12个月内继续增持新华保险H股，但无意购入其A股。

新华保险发布的关于股东简式权益变动报告书的补充说明公告指出，复星国际及其子公司在未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合上市公司的发展及其股票价格情况等因素，决定何时进一步增持上市公司H股；而在未来12个月对新华保险A股无股份增减持计划。

中国民营投资控股公司复星国际及其子公司近期联合购入新华保险约1.56亿股H股，占后者总股本的5.01%，触及举牌线。这笔股票目前市值约44.5亿港元。

新华保险H股上周五收报30.45港元，过去三个月累计上涨24.29%。（完）

参看相关细节，请点选上海证交所网站 here

(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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