复星旗下葡萄牙保险公司将增配全球房地产和股票

路透上海5月19日 -

作者 林琦

中国最大综合性民营企业--复星国际(0656.HK)上周完成对葡萄牙保险公司的收购，将其逾百亿欧元保险资产纳入麾下。未来复星的投资理念将会嵌入欧洲保险子公司，短期内后者投资策略中将会增加全球房地产和股票的配置。

复星国际创始人之一、董事长郭广昌在接受路透专访时透露，有了葡萄牙保险公司这个平台，未来复星在海外市场的一些投资，就可以直接以保险资金去投资，这将有助于复星降低负债压力。

“（葡萄牙公司）有130亿欧元资产，基本上以现金和国债为主，它需要有一部分资产分到房地产和股票市场，而这块恰恰是复星的强项。”他说。

复星国际上周宣布，其收购葡萄牙储蓄信贷银行（Caixa Geral de Depósitos）旗下保险业务80%股份已于上周四（15日）完成，收购代价调整至约10.38亿欧元。后者在葡保险业市场占有约26%的份额，是葡萄牙最大的保险公司。

简单而言，保险公司的商业模式主要是通过销售保险获得低成本资金，之后通过投资获得较高收益率，赚取利差。复星收购的葡萄牙保险机构，投资能力属于其短板。复星收购其控股权，希望双方形成互补效应，从而成为复星投资版图中重要一支力量。

郭广昌表示，房地产投资是海外绝大多数金融公司的重要配置资产。复星会为葡萄牙保险子公司规划一个全新的投资计划，希望能改善其投资能力和投资回报，例如在房地产和股票等方面的投资上能有更好的表现。

已在国内房地产市场精耕细作多年的复星集团，去年已将触角伸至全球房地产市场，投资7.25亿美元收购纽约第一大通曼哈通广场，以及收购伦敦Lloyds Chambers两幢写字楼物业。上周复星并刚完成对日本IDERA资产管理公司98%股权的收购。

“日本这么大一个经济体，一定要看的，”他说，复星借助收购IDERA，从而打造一个日本地产投资平台；而欧美市场则是通过并购项目，从而建立起自己的房地产投资团队。

复星在全球房地产市场的投资，除了为保险资金寻求投资方向，同样亦为贯彻其“中国动力嫁接全球资源”的投资理念。郭广昌称，随着越来越多的中国企业走出去，需要在海外寻找大量办公地点，复星的部分海外项目会尝试与中国潜在买家或租户对接。

**经济虽减速，投资机遇仍大**

虽然近期中国经济减速令外界对于复星的中国动力策略有所疑虑，但郭广昌对此却是信心满满。

他表示，中国经济确实遇到很多挑战，但中国未来肯定是全球最大消费国，在消费、健康、旅游等方面有着很大的发展机遇。

“未来我们不会把更多资金投入到这些（过剩产能）行业，而是对大消费加大投资，包括旅游、教育、健康等。”他说。

郭广昌还表示，经济减速和产能过剩确实对复星旗下一些产业产生影响，例如钢铁业，但随着国家加快淘汰落后产能以及市场的优胜劣汰，这些行业供需失衡现象已开始好转，行业最坏的时期即将过去或者已经过去。

“这些（过剩产能）行业会有一个痛苦过程，若按市场方向去做，逐渐就会平衡，市场会自己调节自己，我没有那么悲观。”他并称有信心钢铁业务能够为复星贡献长期正现金流。

复星国际一直以有产业深度的投资集团自居，实业在公司业务中仍占据相当大的比重，主要包括医药、房地产、钢铁、矿业等。

据该公司去年年报，复星旗下的产业运营仍为公司提供近99%收入和近七成净利。其中，钢铁业占复星产业资产逾四分之一，贡献逾一半的产业营收，但净利贡献仅不足一成。（完）

(审校 张喜良)

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