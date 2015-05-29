市场热谈：复星国际收购野心勃发 料扩大股权融资

路透香港5月29日 - 银行界人士表示，复星国际(0656.HK)本月发行总值12亿美元股票，可能是该公司偏好释股筹资的开端。这家中国综合企业集团正试图减少仰赖负债来融通巨大的收购野心。

根据汤森路透数据，师法投资大亨巴菲特的巨贾郭广昌，带领复星国际自1992年成立以来发起了约310亿美元的并购。该公司眼下还在评估更多交易，并将焦点转向保险与投资，避开制造业，然而其杠杆程度已经来到令人不安的水准。

过去一年中国股市及复兴国际股票已经上涨超过一倍，银行界人士称，受此激励，预料复星国际将缩减手中持有的许多公司股权，且有可能出售更多自家的股票。

这代表这该公司大多以举债融通并购的策略将有所调整。复星国际本月于香港发行12亿美元的股票，创至今以来的最大规模，也仅为2007年上市以来的第二次释股。这可望为多家投资银行带来丰厚的手续费收入。

复星国际周四在香港召开股东大会后，郭广昌向记者表示，复星将持续控制债务结构，分散资本来源。

到去年底时，复星总债务为1,040亿元人民币(167亿美元)，较2012年增加70%，与公司市值192亿美元相去不远。

“复星自从挂牌上市以来，对于在股权市场融资一直相当克制，但随着复星的收购案件愈来愈多，他们应该会对交易筹资方式有更加明智的判断，”香港一名资深股权资本市场银行人士称。

**投机等级**

评等机构穆迪本月警告称，若复星未能募集充足股本或加速出售资产，则复星的投机级信用评等有遭到调降之虞。

穆迪估计复星国际有约48亿美元的并购成本尚未支付。消息人士则指，复星正寻求开展至少70亿美元的新并购活动，目标对象包括估价约40亿欧元（45亿美元）的葡萄牙银行Novo Banco以及估价约23亿美元的摩根士丹利旗下澳洲房地产部门。

据路透计算，若按照50%的债转股融资模式，复星可能需要通过出售自身股票或其他持股来筹措60亿美元资金，以便让负债处于可控范围，并且为计划中的并购项目融资70亿美元。

根据汤森路透数据，复星的净负债与股本比率是1.29倍，在全球保险商和投资公司中处于第二高的位置。

“这是个问题，我对此也感到担心，”职业投资者Max Li在股东大会间隙表示，“但复星的投资策略很不错，我相信复星董事长郭广昌和他团队的决策。”Max持有100万股复星股票，并且参加了近期的复星发股。

尽管过去10年进行了多项并购，但据汤森路透数据，复星依靠债务融资，因此支付给投行的佣金仅1.4亿美元。

其中半数以上来自股权融资交易，说明如果售股增加，将会是投行的福音。对亚洲投行而言，股权融资交易的佣金最为丰厚。

根据汤森路透Freeman Consulting估计，摩根士丹利目前在投行佣金收入排行中位列榜首，达2,590万美元，瑞银(UBS)UBSG.VX和中国国际金融有限公司(CICC)尾随其后。

复星国际已将自己在其他六家公司的持股列入待售名单，未来可能还有更多脱手或减持计划。准备出手的股份包括新华保险(1336.HK)和中山公用(000685.SZ)，目前的价值分别为2.7亿美元和5.55亿美元。(完)

(编译 张明钧/蔡美珍/高琦/张若琪 审校 李爽/王丽鑫/艾茂林/郑茵)

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