中国在“援助透明指数”排名中垫底

表格: 中国3月大豆、豆粕和菜籽粕出口分项数据
路透北京4月25日 - 以下是中国3月大豆、豆粕、油菜籽以及菜籽粕等出口分项数据一览表(单位均为吨): 3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 出口: 大豆 12,106 10.63 771.26 32,092 6.42 目的地 日本 3,480 -9.29 818.96 8,084 -16.46 韩国 2,623 15.4 850.64 10,423 118.38 美国 2,525 62.61 670.15
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦10月8日(记者 Kieran Guilbert) - 在周三公布的2014年“援助透明指数”（aid transparency index）中，中国在68个援助国家和机构中排名最后。指数显示，多数援助国家和机构在对外分享援助信息方面做得不够。
在“公布你的资助”(Publish What You Fund)机构编撰的这份指数中，中国连续第二年垫底，排名略优于中国的依次是希腊、塞浦路斯、立陶宛和马耳他，这些国家去年都在倒数10名内。
联合国开发计划署(United Nations Development Programme)在榜单中排名第一，紧随其后的是2012年榜首英国国际开发部(UK Department for International Development)，以及去年居榜首的美国千年挑战公司 (Millenium Challenge Corporation)。
68个援助国家和机构中既包括美国和德国在内的国家，也涵盖世界银行和盖茨基金会(Gates Foundation)这样的组织。
“公布你的资助”负责人冉克（Rachel Rank）表示，援助方承诺到2015年底前，在公布援助资讯方面达到国际认同的共同标准，但这方面缺乏进展。
冉克说：“这项排名表明，不管作出了多少国际承诺，无论发表了多少关于公开度的讲话，不公布捐助资讯的组织还是多得让人吃惊。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
路透北京4月25日 - 以下是中国3月大豆、豆粕、油菜籽以及菜籽粕等出口分项数据一览表(单位均为吨): 3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 出口: 大豆 12,106 10.63 771.26 32,092 6.42 目的地 日本 3,480 -9.29 818.96 8,084 -16.46 韩国 2,623 15.4 850.64 10,423 118.38 美国 2,525 62.61 670.15
路透北京4月25日 - 以下是中国海关公布的3月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨): 3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 铁矿砂 95,555,413 11.49 81.73 270,881,794 12.22 原产地 澳大利亚 58,946,397 7.53 80.31 166,302,838 10.83 巴西 19,118,584 8.24 90.67 55,570,097 3.82 南非 3,981,459 -9.73 82.47 11,350,566
路透北京4月25日---以下是中国海关公布的3月小麦、大麦、玉米、大米进口和出口分项数据 一览表（单位均为吨）： 3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 小麦 502,120 140.48 204.31 1,069,442 92.25 原产地 澳大利亚 234,601 130.35 197.97 624,265 127.77 美国 219,958 - 214.95 287,895 10,920.31 哈萨克斯坦 45,595 2.17 180.65 83,8