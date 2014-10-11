中国在“援助透明指数”排名中垫底

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦10月8日(记者 Kieran Guilbert) - 在周三公布的2014年“援助透明指数”（aid transparency index）中，中国在68个援助国家和机构中排名最后。指数显示，多数援助国家和机构在对外分享援助信息方面做得不够。

在“公布你的资助”(Publish What You Fund)机构编撰的这份指数中，中国连续第二年垫底，排名略优于中国的依次是希腊、塞浦路斯、立陶宛和马耳他，这些国家去年都在倒数10名内。

联合国开发计划署(United Nations Development Programme)在榜单中排名第一，紧随其后的是2012年榜首英国国际开发部(UK Department for International Development)，以及去年居榜首的美国千年挑战公司 (Millenium Challenge Corporation)。

68个援助国家和机构中既包括美国和德国在内的国家，也涵盖世界银行和盖茨基金会(Gates Foundation)这样的组织。

“公布你的资助”负责人冉克（Rachel Rank）表示，援助方承诺到2015年底前，在公布援助资讯方面达到国际认同的共同标准，但这方面缺乏进展。

冉克说：“这项排名表明，不管作出了多少国际承诺，无论发表了多少关于公开度的讲话，不公布捐助资讯的组织还是多得让人吃惊。”（完）