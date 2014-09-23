气候变化将引发连年“超级乾旱”--研究

路透罗马9月22日（记者 Chris Arsenault） - 《气候杂志》发布的一项新研究报告警告称，气候变化在未来数十年将会引发过去2,000年不遇的“超级乾旱”（megadroughts）。

根据研究报告，在像美国西南部这样的半乾旱地区，出现持续10年以上乾旱的机率为80%。

这项研究由康乃尔大学、美国地质调查局及亚利桑那大学的研究人员进行，他们将出现乾旱的历史数据与新的气候模式相结合，以研究全球气候变暖引发的降雨模式的变化。

这样的一个不妙形势令美国出现持续逾35年乾旱的机率为20-50%。

亚热带地区的国家也将面临严重的乾旱负担，包括地中海地区、西非和南非以及拉美。

“整个亚热带地区（出现乾旱的）机率似乎与我们对美国西南部的预测值一样高，甚至还会更高，”研究人员写道。

以前出现过的“超级乾旱”，据信导致过曾经盛极一时的文明古国衰亡，譬如像东南亚的高棉帝国，该文明古国在14世纪陷入混乱。

研究人员称，如果全球气候变暖没有得到控制，未来的乾旱可能会更严重。

“气温升高会加剧未来乾旱的严重性，意味着我们的研究结果应当被视为保守的看法，”研究人员称。

“这些研究发现强调，有必要研发抗旱减灾战略，以应对气候变化引发的长达十年和数十年的乾旱。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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