研究警告称，年底前利比里亚或有9万人死于埃博拉

《技术解析》LME期铝可能测试每吨1,931美元支撑位
路透新加坡4月24日 - 波浪形态及费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,931美元的支撑位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦10月24日 - 周五发布的一项研究结果称，必须迅速、大幅加强在利比里亚遏制埃博拉疫情的力度，否则未来数月将有数万人因此死亡。
据世界卫生组织（WHO）数据，自今年3月在几内亚最初报告埃博拉病例以来，西非已有近4,900人死亡。其中，利比里亚的疫情最严重，报告4,665例感染病例，其中2,705人死亡。
《柳叶刀感染性疾病杂志》刊登的研究报告显示，若不加快控制疫情，到12月中期，利比里亚将有17.1万人感染埃博拉病毒，9万人死亡。
研究报告的联合撰写人格尔瓦尼（Alison Galvani）在声明中说，“我们的预测强调，在未来数月中，控制疫情、避免新病例及死亡病例达到可怕数字的机会正迅速下降。”
研究报告称，若增设治疗埃博拉病例的医疗设施，加强新增病例诊断，并向相关家庭提供防护用品，截至12月中期，可因此最多减少9.8万例感染病例。
此项研究基于对利比里亚蒙特塞拉多州(Montserrado)的疫情研究，该州包括首都蒙罗维亚在内。
研究人员认为，若不加大力度控制疫情，该国的疫情死亡人数还会上升。
“我们认为，目前干预的规模远未达到必要的水平。”研究报告的联合撰写人雷纳德（Joseph Lewnard）接受汤森路透基金会电话采访时说。
雷纳德称，美国已承诺向西非的埃博拉治疗中心增设1,700张床位，而单是在蒙特塞拉多州，可能就需要4,800张床位。
他指出，哪怕只是延后两周，就可能很大程度上影响到干预的效率，从而导致数以万计的人丧生。
在首都蒙罗维亚的西点贫民区控制疫情尤其困难，这里有超过7.5万人没有自来水可用，难以落实WHO的卫生建议，WHO建议在照顾患病家人时，要用水和肥皂洗手。（完）
编译：高良萍 发稿：朱淑珍
路透新加坡4月24日 - 波浪形态及费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,931美元的支撑位。
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