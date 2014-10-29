全球性别平等指数出炉 也门继续垫底

路透伦敦10月28日（记者Kieran Guilbert） - 周二出炉的全球性别平等指数显示，也门在这方面情况最糟。报告显示，全球女性与男性在健康和教育方面旗鼓相当，但在经济和政治参与以及机会方面，女性落后于男性。

据《全球性别差距报告》，也门在142个国家中连续第九年垫底，比巴基斯坦、乍得、叙利亚及马里更差。

也门没有女议员，部长级职位中女性仅占十分之一。在各国中，也门的女孩与男孩在识字率与受教育方面的差距最大。

去年排名前四的冰岛、芬兰、挪威和瑞典仍是世界上男女最平等的国家。丹麦排名则从第八升至第五。

世界经济论坛高级官员、该报告主撰写人扎西迪（Saadia Zahidi）称，过去十年中在性别平等方面取得的进展，主要归功于更多女性进入政坛及职场。

“虽然过去10年加入劳动力队伍的女性和男性都增加了，但有49个国家的新增女性劳动力超过了新增男性劳动力。”扎西迪在报告中说。

她在声明中说：“从政界来看，在全球范围内，与九年前相比，女议员增加了26%，女部长增加了50%。”

虽然许多国家在教育和健康方面的性别差距缩小，但有些国家则与此背道而驰，譬如巴林、哥伦比亚和日本。

该报告在过去九年持续追踪的111个国家中，斯里兰卡、马里、克罗地亚、马其顿、约旦和突尼斯等国的女性前景恶化。

《全球性别差距报告》考量以下领域的性别差距：薪酬、劳动力参与、高技能就业、获得基本教育和较高等教育的机会、权力职位分布、预期寿命以及总人口中的男女比例等。（完）

编译：高良萍 发稿：朱淑珍 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。