专家称俄乌冲突正制造欧洲的“克什米尔”

路透伦敦10月22日（记者 Thin Lei Win） - 英国皇家联合军种国防研究所高级研究员苏佳金（Igor Sutyagin）周三称，俄罗斯和乌克兰围绕乌分裂势力据点顿涅茨克市展开的较量，已制造了一个欧洲的“克什米尔”，将会导致多年冲突。

苏佳金称，俄罗斯和乌克兰都已在边境加强军事部署，两国民众间的敌意加深。

他在汤森路透基金会组织的全球安全研讨会上说：“我们在欧洲看到另一个克什米尔……哪方都不能撤退，因此会不时爆发冲突。”克什米尔地区是印度与巴基斯坦冲突的焦点，目前大部分地区由印度控制，少部分由巴基斯坦控制。

苏佳金称，乌克兰已将过去部署在西部地区的几乎所有武装部队，调遣到更接近俄乌边境的地区。

“他们（乌克兰）过去从未视俄罗斯为威胁，但他们现在完全改变了防务计划。”他说道。

苏佳金称，俄罗斯已经着手在乌克兰附近打造又一支空中突击旅，并在乌克兰境内部署更多兵力。

他指出，公众情绪也发生了变化。苏佳金曾因被控从事间谍活动，在俄罗斯坐监11年，但他本人对指控矢口否认。他于2010年在美俄交换间谍的安排中获释。

“就在一年前，俄罗斯还没人将乌克兰视为敌人。而如今，我觉得约有四分之三的俄罗斯民众认为，乌克兰人非常、非常危险，”他说。

“乌克兰这方面的情况略微好一些，因为乌克兰没有类似（俄罗斯）的舆论轰炸，但情况也在恶化。公众情绪没法突然改变，这需要很长时间。”他补充道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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