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中国财经 | 2016年 8月 17日 星期三 08:35 BJT

方正集团称遭证监会立案调查 此前旗下多家公司已被查

路透上海8月17日 - 此前旗下多家上市公司遭中国证监会调查的北大方正集团有限公司近日公告称，因涉嫌违反证券法律法规，证监会根据有关规定，决定对公司立案调查。

刊登在中国货币网的公告显示，公司将全面配合中国证监会的调查工作，并就相关事项即时履行信息披露义务。

中国证券报周三报导称，2014年底方正集团与政泉集团矛盾持续升级、互相揭底后，方正集团旗下上市公司方正科技(600601.SS)、方正证券(601901.SS)和中国高科(600730.SS)等已先后被证监会调查，目前调查结论尚未发布。（完）

参看相关细节，请点选中国货币网 here

(发稿 边竞；审校 杨淑祯)

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