戴尔创始人兼CEO被建议提高收购报价 因竞争者伊坎加大赌注

路透纽约7月3日 - 据知情人士，戴尔DELL.O的特别委员会已经向创始人兼CEO迈克尔·戴尔建议，若想成功收购就要提高目前244亿美元的出价。此前投资大亨伊坎称，其已为自己的收购提议承诺逾30亿美元，这对迈克尔·戴尔形成压力。

知情人士称，特别委员会得出这个结论是在与投资者召开会议后，同时也是担心投资顾问公司ISS即将提出的一项关键收购建议。成立该委员会的目的是独立评估股东的最佳选项。

ISS预计最早下周会发布观点，说明迈克尔·戴尔的收购要约是否符合戴尔股东利益。之后股东将在7月18日对公司私有化计划投票。迈克尔·戴尔的收购得到来自Silver Lake的股权融资支持。

戴尔公司与Silver Lake拒绝发表评论。

周二伊坎及其伙伴表示，其已提供用于支持收购的债务融资中的66%，即34.2亿美元。(完)

(编译 隋芬; 审校 高琦)

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