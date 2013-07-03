戴尔创始人兼CEO被建议提高收购报价 因竞争者伊坎加大赌注

东芝称申请破产的西屋电气截止去年底共有98亿美元债务
路透东京3月29日 - 日本东芝周三表示，旗下美国西屋电气截至12月底共有负债98亿美元，该业务已根据美国破产法第11章申请破产保护。
路透纽约7月3日 - 据知情人士，戴尔DELL.O的特别委员会已经向创始人兼CEO迈克尔·戴尔建议，若想成功收购就要提高目前244亿美元的出价。此前投资大亨伊坎称，其已为自己的收购提议承诺逾30亿美元，这对迈克尔·戴尔形成压力。
知情人士称，特别委员会得出这个结论是在与投资者召开会议后，同时也是担心投资顾问公司ISS即将提出的一项关键收购建议。成立该委员会的目的是独立评估股东的最佳选项。
ISS预计最早下周会发布观点，说明迈克尔·戴尔的收购要约是否符合戴尔股东利益。之后股东将在7月18日对公司私有化计划投票。迈克尔·戴尔的收购得到来自Silver Lake的股权融资支持。
戴尔公司与Silver Lake拒绝发表评论。
周二伊坎及其伙伴表示，其已提供用于支持收购的债务融资中的66%，即34.2亿美元。(完)
(编译 隋芬; 审校 高琦)
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路透东京3月29日 - 监管文件周三显示，东芝旗下核业务西屋电气在纽约南区根据美国破产法第11章申请破产保护，此前面临数以十亿美元计的费用超支，以及美国电力项目长达数年时间的拖延。(完)