方正证券称政泉申请仲裁要求30亿元赔偿 已被冻结近18亿

路透上海1月7日 - 中国中型券商--方正证券(601901.SS)与其第二大股东北京政泉控股的纠葛正在升级。方正证券周三公告称，政泉控股近日提请仲裁，要求方正证券召开股东会改选董事会等，并要求方正证券赔偿30亿元人民币。

公告称，目前方正证券自有资金17.73亿元已被法院冻结，该等财产保全事项已经对公司正常经营造成影响，公司存在发生重大风险的可能性。

公告指出，政泉控股申请仲裁的理由是，方正证券合并民族证券后，未能履行之前有关及时改选董事会等约定，要求方正证券提供去年8月以来的股东会议和董事会议记录以及财务帐目，改选董事会和监事会，承担仲裁费用及30亿元合法权益损失等。

去年7月，方正证券吸收合并民族证券，成为国内首例上市券商吸收合并案例。但近期方正证券第一大股东方正集团与民族证券前控制人北京政泉控股关系恶化，方正证券与民族证券的合并审计最近陷入停顿，方正证券被迫提出起诉来推动合并审计工作。

政泉控股近日亦决定绕开方正证券董事会，自行召集股东大会改选方正证券的董事和监事，候选董事和监事中有多位来自政泉控股及民族证券。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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