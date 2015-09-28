方正证券确认董事赵大建已失联 此前有媒体称其被调查

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月28日 - 在国内媒体稍早报导方正证券(601901.SS)董事赵大建及其秘书被公安人员带走调查后，方正证券周一公告称，其接到全资子公司民族证券报告，自上周二起方正证券董事兼民族证券名誉董事长赵大建已无法被联系到。
公告称，截止目前，方正证券和民族证券通过各种方式均无法与赵大建本人取得联系。
《财新》上周五晚间有报导称，民族证券前董事长赵大建及秘书近日被公安人员带走调查，目前尚不知具体涉案情况。
赵大建在2006年至2015年8月长期担任民族证券董事长。2014年9月方正证券完成对民族证券的吸收合并后，双方大股东方正集团和政泉控股为争夺公司控制权，矛盾激化，政泉举报方正集团信息披露不实，导致方正集团董事长魏新、首席执行官兼董事李友等三位高层被带走协助调查。
目前，方正证券已因涉嫌未披露控股股东与其他股东间关联关系等信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，而民族证券因一笔20.5亿元协议存款事项亦被证监会立案调查。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。