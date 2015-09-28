方正证券确认董事赵大建已失联 此前有媒体称其被调查

路透上海9月28日 - 在国内媒体稍早报导方正证券(601901.SS)董事赵大建及其秘书被公安人员带走调查后，方正证券周一公告称，其接到全资子公司民族证券报告，自上周二起方正证券董事兼民族证券名誉董事长赵大建已无法被联系到。

公告称，截止目前，方正证券和民族证券通过各种方式均无法与赵大建本人取得联系。

《财新》上周五晚间有报导称，民族证券前董事长赵大建及秘书近日被公安人员带走调查，目前尚不知具体涉案情况。

赵大建在2006年至2015年8月长期担任民族证券董事长。2014年9月方正证券完成对民族证券的吸收合并后，双方大股东方正集团和政泉控股为争夺公司控制权，矛盾激化，政泉举报方正集团信息披露不实，导致方正集团董事长魏新、首席执行官兼董事李友等三位高层被带走协助调查。

目前，方正证券已因涉嫌未披露控股股东与其他股东间关联关系等信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，而民族证券因一笔20.5亿元协议存款事项亦被证监会立案调查。（完）