复星国际正在欧洲寻找更多收购目标--CEO梁信军

路透法兰克福10月8日 - 中国投资公司复星国际(0656.HK)首席执行官梁信军表示，该公司正在欧洲，特别是德国寻找更多收购目标，从而令公司拥有与中国正在崛起的消费阶层紧密相关的企业。

梁信军接受路透访问时称，复星国际已在欧洲的20个项目中投资38亿欧元(42.8亿美元)，但在欧洲最大的经济体德国却几乎没有投资。

“我们希望在德国寻找其他的投资机会，能够从中国经济增长势头中获益，”他说。

梁信军指出，复星国际积极在德国和其他欧洲国家的食品、饮料和旅游行业中搜寻目标，同时也把目光投向保健投资，例如连锁医院、医疗设备、医疗保险或卫生环境企业。

复星的“健康与幸福”业务部门在集团上半年5.05亿美元净利中的贡献超过五分之一，该公司希望近期内将这一比例提高至接近三分之一。而公司在欧洲的并购行动将有助于壮大该项业务。

欧洲并非复星的唯一目标。该公司已分别在美国和日本投资超过50亿美元和5亿美元。

“我们已经在南亚有投资，可能也会投向韩国和中东，”梁信军表示。

尽管复星国际过去三年在海外的投资更加活跃，但标准普尔等信评机构仍难以充分理解该公司的业务模式，标普对该公司的评级为“BB”。梁信军表示，他相信公司的信用评级在中期内将有所改善。(完)