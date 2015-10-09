复星国际正在欧洲寻找更多收购目标--CEO梁信军

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透法兰克福10月8日 - 中国投资公司复星国际(0656.HK)首席执行官梁信军表示，该公司正在欧洲，特别是德国寻找更多收购目标，从而令公司拥有与中国正在崛起的消费阶层紧密相关的企业。
梁信军接受路透访问时称，复星国际已在欧洲的20个项目中投资38亿欧元(42.8亿美元)，但在欧洲最大的经济体德国却几乎没有投资。
“我们希望在德国寻找其他的投资机会，能够从中国经济增长势头中获益，”他说。
梁信军指出，复星国际积极在德国和其他欧洲国家的食品、饮料和旅游行业中搜寻目标，同时也把目光投向保健投资，例如连锁医院、医疗设备、医疗保险或卫生环境企业。
复星的“健康与幸福”业务部门在集团上半年5.05亿美元净利中的贡献超过五分之一，该公司希望近期内将这一比例提高至接近三分之一。而公司在欧洲的并购行动将有助于壮大该项业务。
欧洲并非复星的唯一目标。该公司已分别在美国和日本投资超过50亿美元和5亿美元。
“我们已经在南亚有投资，可能也会投向韩国和中东，”梁信军表示。
尽管复星国际过去三年在海外的投资更加活跃，但标准普尔等信评机构仍难以充分理解该公司的业务模式，标普对该公司的评级为“BB”。梁信军表示，他相信公司的信用评级在中期内将有所改善。(完)
(编译 徐文焰；审校 张荻)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。