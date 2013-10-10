复星国际投资百亿在三亚建酒店(更新版)

* 复星投资逾百亿元建设三亚豪华度假酒店

* 三亚亚特兰蒂斯酒店将于2016年开业

* 复星在旅游地产领域投资将达千亿级

（新增更多评论和背景）

路透上海10月10日 - 中国最大综合性民营企业--复星国际(0656.HK)周四宣布三年内将投资逾100亿元人民币在海南三亚建豪华度假酒店，更提出未来将加大旅游商业领域的投资，投资规模将达千亿元级别。

复星作为发展商，在三亚海棠湾独立建设全球第三座亚特兰蒂斯度假酒店(Atlantis Resort)，全球知名的豪华度假村建设和运营集团--柯兹纳国际控股公司作为酒店运营管理方，并参与酒店的设计。该酒店将于今年底开工建设，计划于2016年底开业。

“复星正在加大对类似地中海俱乐部这种国际品牌的投资，也会探索酒店的建设和开发，未来将是千亿级的投资。”复星旅游商业集团总裁钱建农表示。

此前，复星已入股国际领先的度假业者-地中海俱乐部（Club Mediterranee） CMIP.PA，并在中国长白山和桂林两处合作开设了两家地中海俱乐部度假村。7月复星出资5.12亿元入股中国国旅，成为后者第三大股东。

三亚的亚特兰蒂斯酒店占地806亩，拥有水上乐园、水族馆、酒店、购物中心、餐馆等各种设施，豪华客房数量预计达到1,300间。

对于千亿旅游地产投资，复星国际董事长郭广昌指出，复星对旅游地产的投资，将不会排除纳入部分可销售物业来完善现金流，但公司更注意旅游项目的盈利能力。

迪拜的亚特兰蒂斯投资规模与三亚接近，目前平均租房率已达八成，包括酒店、水上乐园等旅游设施在内，每年产生约6亿美元收入。

就未来复星投资路线，郭广昌解释称，将围绕产业升级和城市升级两条路径展开投资，例如在城市升级方面，教育、养老、旅游、文化设施将是重点。复星未来5－10年在中国投资几十家医院，亦会加大养老地产的投资。

三亚海棠湾是海南重点建设的，也是最大的旅游开发区，将建成亚洲最大的免税城，亚洲顶级游艇基地及高端酒店带，预计将有32家国际顶级酒店入驻海棠湾。目前希尔顿、凯宾斯基等九家酒店已开业，未来包括香格里拉、四季、索菲特、华尔道夫等酒店品牌亦将开业。

柯兹纳方面透露，三亚的亚特兰蒂斯酒店将不会纳入博彩业务。

柯兹纳集团主业包括度假村、豪华酒店及博彩业，其旗下度假村品牌有亚特兰蒂斯和One & Only。集奢华度假和创新性海洋娱乐于一体的亚特兰蒂斯品牌目前在全世界仅有两家度假村，分别位于美洲的巴哈马和中东的迪拜。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良/黄凯)

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