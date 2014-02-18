复星医药和TPG投资3.69亿美元将美中互利私有化

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透纽约/上海2月18日 -上海复星医药(600196.SS)和私募股权投资公司TPG此前表示，将把医疗保健公司美中互利CHDX.O私有化，籍着这笔3.69亿美元的交易，复星医药将成为美中互利的最大股东。
该交易将令复星医药和TPG进入中国快速增长的私人医疗保健市场，中国政府目前正提倡对该领域的投资，以帮助分担公立医院过于沉重的包袱，并旨在通过竞争将医疗价格降下来。
复星医药周二在向上海证交所提交的声明里称，公司将对美中互利投资最多1.937亿美元，同时还拟对美中互利的医疗器械业务--美中互利医疗有限公司投资4,500万美元。
通过该交易，复星医药对美中互利的持股比例将从17.45%增至48.65%。TPG将持有48.14%股权，美中互利的创始人李碧菁女士(Roberta Lipson)则将保有剩余的3.21%股权。
李碧菁将留任美中互利的首席执行官(CEO)，她在发给路透的电子邮件声明中表示，引入新合作伙伴和新资金是必要的，以使美中互利能够在中国建立新的业务并实现“重要的区域扩张”。
分析师认为，中国高端的私人医疗保健业拥有广大的成长空间，目前仅有不到10%的高端服务需求能得到满足。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
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