独家：福克斯主要股东要求允许有投票权股票转为普通股--消息

路透纽约2月6日 - 据知情人士透露，21世纪福斯(福克斯)的几个主要投资者正在争取将手中具有投票权的股票换为普通股的权利，即便这样可能会增强默多克对该公司的控制。该公司普通股目前享有异乎寻常的溢价。

虽然默多克及其家族仅持有福克斯12%的股权，但由于该公司采用双层股权结构，所以默多克仍拥有该公司39.7%的投票权。

此消息人士称，自从福克斯去年5月从澳洲证交所退市后，该公司几位合计持有8%投票权的投资者便一直对所持股票的相对表现不甚满意。

从以往来看，享有投票权的股票会拥有一定溢价。退市的五年前，享有投票权的福克斯B股较普通的A股平均溢价6.2%。但退市使得部分澳洲机构基金出脱福克斯B股(FOX.O)，导致B股目前较A股(FOXA.O)折价3%。

该消息人士指出，由于对B股较A股折价感到失望，福克斯几位主要股东最近几个月与管理层会晤，要求修改公司章程以允许具有投票权的股票可以转为普通股。由于讨论是私下进行的，该消息人士要求匿名。

他们表示，包括主要对冲基金在内的投资者认为，转换权能推高B股的价值，并以CBS Corp (CBS.N)和Comcast Corp (CMCSA.O)作为示例。后两家公司有投票权的股份都能转换成普通股，而且较普通股溢价。

熟悉情况的消息人士表示，一些福克斯的投资者计划将这个提议带到料将于秋季举行的下次年度股东大会上。改变福克斯的章程需要得到大多数具有投票权的股东的赞成。

尚不清楚这一提议会得到多少支持。福克斯发言人则拒绝置评。

至少两个主要的机构投资者称，他们无意转换股票，不想失去投票权。其他股东可能警惕，转换股票可能令默多克在剩余的具有投票权的股份中占据更大比例。

福克斯旗下拥有二十世纪福克斯电影公司，以及广播和有线电视网络。福克斯于2013年从新闻集团(NWSA.O)剥离。

脱离新闻集团后，福克斯选择从澳洲股票交易所退市，以削减合规成本，并巩固在Nasdaq市场的交易，提高在美国市场的流动性。

此举迫使那些不被允许持有外国上市公司股票的澳洲机构基金逐步出脱福克斯股份。消息人士称，这种出脱仍在进行，而且持续时间超过了一些投资者的预期。

截至目前为止，标普道琼斯指数并不接纳具有投票权的福克斯股份，但接纳普通股，这也增添了出脱压力。标普道琼斯称，9月将把具有投票权的股份编入指数，让指数共同基金、上市交易基金(ETF)以及指数投资组合能够购买这种股份，这可能有助于具有投票权股份的再平衡。

过去六个月，福克斯普通股A股上涨3.8%至33.58美元，具有投票权的B股上升2.7%至32.57美元。A股的日均成交量约为1,200万股，B股为400万股。福克斯有14亿A股和8亿B股。(完)

(编译 许娜/杜明霞；审校 张涛)

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