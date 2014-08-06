市场热谈：押错福克斯收购时代华纳 投资者教训惨痛

路透8月5日 - 许多期权交易商此前押注默多克(Rupert Murdoch)旗下的21世纪福克斯(FOXA.O)将成功收购时代华纳(TWX.N)，现在需要面对有关押注并购交易风险的惨痛教训。

默多克周二决定撤回对时代华纳800亿美元的收购报价，他称，时代华纳管理层及董事会拒绝与福克斯接洽是其放弃收购的一个原因。默多克还提到福克斯股价的反应，是因收购提议低估了其股价，“使得该交易对于福克斯股东没有吸引力”。

消息一出，时代华纳股价盘后跌约10%，报76.80美元，收盘价为85.19美元。福克斯股价则约上涨9%。

基于福克斯可能将报价提升到至少每股90美元、甚至超过100美元的预期，交易商和投资者投下了一系列押注。

有逾25,000口10月中到期的价外买权合约，押注届时时代华纳股价收在每股90-105美元。

每口买权或卖权合约代表着，有以特定价格买入或卖出100股股票的权利。

逾12,700口合约押注时代华纳股价10月中时收在92.50美元上方。就在福克斯提出并购提议后，这些期权的价格大涨，最高达到每口3.09美元。

不过自那之后，成功达成交易的希望减弱，因时代华纳明确表示，不愿与福克斯进行并购谈判。

10月中到期的期权周二收报1.20美元，预计周三市场开盘时大幅下挫。如果在处于最高价位时买入全部这些期权，成本约为392万美元，而现在这些期权价值降至约152万美元，而且还料将进一步大幅下跌。

Schwab金融研究中心的交易与衍生品董事总经理Randy Frederick表示，如果时代华纳股价周三真的开低约10美元，那么10月中到期的期权价值可能仅剩约0.1或0.11美元了。

“期权价值将缩水90%，”他说。“除非他们是在21世纪福克斯发布声明之前建立的仓位，否则他们很有可能遭遇高成本低回报。”

的确，如果时代华纳股价在周二盘后交易中的大跌势头延续到周三，那么这种可能性确实存在。

**期权价值疑虑**

此外还有很多将在8月和9月到期的期权仓位可能面临损失。超过17,000张时代华纳的看涨期权合约将于下周到期，每张合约价格为1.65美元，预期该股股价收在85美元上方。这些合约的总价值最高时曾达到689万美元，现在仅为281万美元。

值得注意的是，据TD Ameritrade首席衍生品分析师J.J. Kinahan，时代华纳周二的期权交易主要是买进卖权。卖权和买权的交投量比例约为3:1。Kinahan称，购买卖权主要是持有时代华纳股票的投资者进行的保护性举措。

至少一名资产经理称，福克斯对时代华纳每股约85美元的报价太高。这名经理在福克斯撤回报价前就已放弃该股。

“我们对比了时代华纳和Netflix以及亚马逊，觉得估值实在太高，”资产管理公司Clear Alternatives执行长Diane Garnick称。她的公司上周沽出了时代华纳股票。

她称，以千禧一代为代表的群体不断壮大，他们也观看内容，但观看有线电视不如老一辈那么频繁。

一名套利投资者庆幸，在福克斯并购时代华纳的报价7月中旬刚公开时，抵住了诱惑没有买进时代华纳和卖出福克斯。

“谢天谢地我们没有参与，”这名要求匿名的投资者说，“很多套利基金做多时代华纳，做空福克斯。我估计很多人没能幸免。”(完)

(编译 石冠兰/杜明霞/徐文焰/王丽鑫； 审校 张涛/田建华/朱晓军)

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