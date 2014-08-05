21世纪福克斯放弃收购时代华纳

路透8月5日 - 新闻集团董事长兼执行长默多克(Rupert Murdoch)旗下的21世纪福克斯(FOXA.O)周二决定撤回对时代华纳(TWX.N)800亿美元的收购报价，放弃打造一家全球媒体巨擘的计划。

担任福克斯董事长兼执行长的默多克称，时代华纳管理层及董事会拒绝与福克斯接洽是其放弃收购的一个原因。

“我们的收购提议具有重大的战略价值，从财务角度讲也非常吸引人，而且我们的方式一直都很友好。但时代华纳管理层及董事会拒绝与我们接洽，来讨论这一非常具有吸引力的收购提议，”默多克在周二股市收市后发布的声明中称。

默多克还提到福克斯股价的反应，是因收购提议低估了其股价，“使得该交易对于福克斯股东没有吸引力”。时代华纳一发言人没有立即回应置评要求。

福克斯股价盘后急升10.4%，收盘时报31.30美元。时代华纳股价盘后下跌10.7%，收盘价为85.19美元。

Gabelli & Co的分析师Brett Harriss认为，这并不意味着这宗并购到此为止了。有关并购的消息于7月16日爆出。

“这很可能是谈判策略的一部分，”他称。

他表示，时代华纳拒绝进行商谈，福克斯宣布放弃收购后时代华纳股价大跌，以及时代华纳阻止股东召开特别会议，都可能产生影响。

“这三个因素将对时代华纳管理层施加巨大压力，”Harriss称。

福克斯和时代华纳周三都将公布季度财报，届时高管可能需要为己方对待这项并购的立场辩护。

福克斯称将开始60亿美元的股份回购，12个月内完成。(完)

(编译 李爽/王丽鑫； 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。